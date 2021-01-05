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تقديرات "النقد الدولي".. اقتصاد السعودية أعلى دول الخليج نمواً في 2021

فيما تسود حالة ترقب ممتزجة بتفاؤل قُبيل انطلاق القمة 41 لمجلس التعاون

تحقق المملكة العربية السعودي النمو الاقتصادي الأعلى ضمن أعضاء منظمة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري؛ بزيادة في إنتاجها المحلي الإجمالي تبلغ 3.1%؛ في حين ينمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2022 بنسبة أعلى تبلغ 3.4%؛ وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية، تسود حالة من الترقب، ممتزجة بالتفاؤل في دول الخليج حالياً مع انطلاق أعمال القمة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها السعودية، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، وعلى رأسها استمرار تبعات كوفيد-19 الاقتصادية.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقديرات "النقد الدولي".. اقتصاد السعودية أعلى دول الخليج نمواً في 2021
سبق

تحقق المملكة العربية السعودي النمو الاقتصادي الأعلى ضمن أعضاء منظمة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري؛ بزيادة في إنتاجها المحلي الإجمالي تبلغ 3.1%؛ في حين ينمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2022 بنسبة أعلى تبلغ 3.4%؛ وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية، تسود حالة من الترقب، ممتزجة بالتفاؤل في دول الخليج حالياً مع انطلاق أعمال القمة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها السعودية، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، وعلى رأسها استمرار تبعات كوفيد-19 الاقتصادية.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:00 AM

تقديرات "النقد الدولي".. اقتصاد السعودية أعلى دول الخليج نمواً في 2021

فيما تسود حالة ترقب ممتزجة بتفاؤل قُبيل انطلاق القمة 41 لمجلس التعاون

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خالد علي - الرياض
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تحقق المملكة العربية السعودي النمو الاقتصادي الأعلى ضمن أعضاء منظمة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري؛ بزيادة في إنتاجها المحلي الإجمالي تبلغ 3.1%؛ في حين ينمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2022 بنسبة أعلى تبلغ 3.4%؛ وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية، تسود حالة من الترقب، ممتزجة بالتفاؤل في دول الخليج حالياً مع انطلاق أعمال القمة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها السعودية، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، وعلى رأسها استمرار تبعات كوفيد-19 الاقتصادية.

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