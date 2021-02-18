"الصحة" تدشّن مركز لقاحات "كورونا" في تبوك

وفقًا لتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة

دشنت وزارة الصحة، اليوم، مركز لقاحات "كورونا" بمنطقة تبوك، وقد جُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، وتعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، أهمية أخذ اللقاح، وذلك بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، والذي سيساهم في تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس.

وقد تم إعطاء أول مواطن للقاح اليوم بالمركز ممن سجل عبر تطبيق "صحتي".

وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك قد تفقد، في وقت سابق، التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين, كما اطّلع، خلال تلك الجولة التفقدية، على العيادات المخصصة بالمركز للتطعيم ضد "كورونا" والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.