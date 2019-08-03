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"مسك الخيرية" تدرب متطوعي "هيئة الرياضة" على التعامل مع الحجاج

خلال ورشة معرفية مهارية سلوكية تعنى بالجوانب النظرية والتدريبية

أنهت مؤسسة مسك الخيرية يوم ورشة عمل "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج والموجة لمتطوعي المركز التطوعي لخدمة الحجاج والتابع للهيئة العامة للرياضة بمنى.

وتعرف المشاركون، خلال الورشة التي أقيمت ليوم واحد، على فنون التعامل مع الحجاج في الميدان، وهي ورشة معرفية مهارية سلوكية تعنى بالجوانب النظرية والتدريبة تختص بتدريب الشباب الراغب في ممارسة العمل التطوعي تدريباً نوعياً في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج؛ بهدف إثراء معارفهم ومهاراتهم تجاه ضيوف بيت الله الحرام.

واشتملت ورشة العمل على خمس مهارات أساسية أولها الطوارئ وحل المشكلات في الحج، ثم أخلاقيات متطوع الحج والتواصل الفعّال مع ضيوف الرحمن، ثم العمل الجماعي وإدارة الحشود في الحج، إلى جانب فنون التعامل مع ضيوف الرحمن.

وخلص المنظمون إلى تحفيز المشاركين في المركز إلى إنجاز موسم ناجح.

وقد أقيمت الورشة في أكاديمية مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وشارك في إدارتها عدد من مدربي مؤسسة مسك الخيرية، بحضور قائد المركز التطوعي لهيئة الرياضة في منى صالح الزهراني الذي كرم مندوب مؤسسة مسك الخيرية.

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"مسك الخيرية" تدرب متطوعي "هيئة الرياضة" على التعامل مع الحجاج
سبق

أنهت مؤسسة مسك الخيرية يوم ورشة عمل "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج والموجة لمتطوعي المركز التطوعي لخدمة الحجاج والتابع للهيئة العامة للرياضة بمنى.

وتعرف المشاركون، خلال الورشة التي أقيمت ليوم واحد، على فنون التعامل مع الحجاج في الميدان، وهي ورشة معرفية مهارية سلوكية تعنى بالجوانب النظرية والتدريبة تختص بتدريب الشباب الراغب في ممارسة العمل التطوعي تدريباً نوعياً في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج؛ بهدف إثراء معارفهم ومهاراتهم تجاه ضيوف بيت الله الحرام.

واشتملت ورشة العمل على خمس مهارات أساسية أولها الطوارئ وحل المشكلات في الحج، ثم أخلاقيات متطوع الحج والتواصل الفعّال مع ضيوف الرحمن، ثم العمل الجماعي وإدارة الحشود في الحج، إلى جانب فنون التعامل مع ضيوف الرحمن.

وخلص المنظمون إلى تحفيز المشاركين في المركز إلى إنجاز موسم ناجح.

وقد أقيمت الورشة في أكاديمية مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وشارك في إدارتها عدد من مدربي مؤسسة مسك الخيرية، بحضور قائد المركز التطوعي لهيئة الرياضة في منى صالح الزهراني الذي كرم مندوب مؤسسة مسك الخيرية.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
05:57 PM

"مسك الخيرية" تدرب متطوعي "هيئة الرياضة" على التعامل مع الحجاج

خلال ورشة معرفية مهارية سلوكية تعنى بالجوانب النظرية والتدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت مؤسسة مسك الخيرية يوم ورشة عمل "مسك المشاعر" لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج والموجة لمتطوعي المركز التطوعي لخدمة الحجاج والتابع للهيئة العامة للرياضة بمنى.

وتعرف المشاركون، خلال الورشة التي أقيمت ليوم واحد، على فنون التعامل مع الحجاج في الميدان، وهي ورشة معرفية مهارية سلوكية تعنى بالجوانب النظرية والتدريبة تختص بتدريب الشباب الراغب في ممارسة العمل التطوعي تدريباً نوعياً في مجالات مختلفة مرتبطة بتنظيم موسم الحج؛ بهدف إثراء معارفهم ومهاراتهم تجاه ضيوف بيت الله الحرام.

واشتملت ورشة العمل على خمس مهارات أساسية أولها الطوارئ وحل المشكلات في الحج، ثم أخلاقيات متطوع الحج والتواصل الفعّال مع ضيوف الرحمن، ثم العمل الجماعي وإدارة الحشود في الحج، إلى جانب فنون التعامل مع ضيوف الرحمن.

وخلص المنظمون إلى تحفيز المشاركين في المركز إلى إنجاز موسم ناجح.

وقد أقيمت الورشة في أكاديمية مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وشارك في إدارتها عدد من مدربي مؤسسة مسك الخيرية، بحضور قائد المركز التطوعي لهيئة الرياضة في منى صالح الزهراني الذي كرم مندوب مؤسسة مسك الخيرية.

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