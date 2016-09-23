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‏شاهد من ينبع انطلاق مسيرة متزينة باللون الأخضر وصور القيادة الرشيدة

58 قارباً و30 دباباً بحرياً تزينت بالأعلام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني

انطلقت اليوم الخميس بينبع مسيرة وطن بعدد 58 قارباً و30 دباباً بحرياً، حيث تزينت بالأعلام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين بحضور ‎محافظ ينبع سعد السحيمي ووكيل محافظة ينبع وعدد من المسؤولين والأهالي وجمع غفير من المواطنين وذلك بمشاركة الجهات الحكومية.

كما انطلقت المسيرة البحرية التي شارك بها أكثر من ثمانية وخمسين قارباً متزينة باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله فيما ترددت إيقاعات السلام الوطني والأناشيد الوطنية على طول المسيرة.

كما هنأ محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائب أمير المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل وكافة الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين والذي يوافق السادس عشر من صفر لعام 1443هـ.

وأشار إلى أن اليوم الوطني السعودي يمثل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً وهو اليوم الذي انطلقت فيه مسيرة البناء والتطوير في وطننا الغالي على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه واستمرت بفضل الله حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، داعياً الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم على بلادنا النعم.

كما أكد وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري أن في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل وطننا الغالي بمناسبة عزيزة على كل مواطن وهي ذكرى اليوم الوطني التي سطرها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله المخلصون في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام واليوم ما نعيشه من رفاهية ونهضة حضارية في جميع المجالات بفضل دعم قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

وقال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائب أمير المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏شاهد من ينبع انطلاق مسيرة متزينة باللون الأخضر وصور القيادة الرشيدة
سبق

انطلقت اليوم الخميس بينبع مسيرة وطن بعدد 58 قارباً و30 دباباً بحرياً، حيث تزينت بالأعلام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين بحضور ‎محافظ ينبع سعد السحيمي ووكيل محافظة ينبع وعدد من المسؤولين والأهالي وجمع غفير من المواطنين وذلك بمشاركة الجهات الحكومية.

كما انطلقت المسيرة البحرية التي شارك بها أكثر من ثمانية وخمسين قارباً متزينة باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله فيما ترددت إيقاعات السلام الوطني والأناشيد الوطنية على طول المسيرة.

كما هنأ محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائب أمير المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل وكافة الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين والذي يوافق السادس عشر من صفر لعام 1443هـ.

وأشار إلى أن اليوم الوطني السعودي يمثل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً وهو اليوم الذي انطلقت فيه مسيرة البناء والتطوير في وطننا الغالي على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه واستمرت بفضل الله حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، داعياً الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم على بلادنا النعم.

كما أكد وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري أن في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل وطننا الغالي بمناسبة عزيزة على كل مواطن وهي ذكرى اليوم الوطني التي سطرها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله المخلصون في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام واليوم ما نعيشه من رفاهية ونهضة حضارية في جميع المجالات بفضل دعم قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

وقال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائب أمير المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:25 PM

‏شاهد من ينبع انطلاق مسيرة متزينة باللون الأخضر وصور القيادة الرشيدة

58 قارباً و30 دباباً بحرياً تزينت بالأعلام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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انطلقت اليوم الخميس بينبع مسيرة وطن بعدد 58 قارباً و30 دباباً بحرياً، حيث تزينت بالأعلام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين بحضور ‎محافظ ينبع سعد السحيمي ووكيل محافظة ينبع وعدد من المسؤولين والأهالي وجمع غفير من المواطنين وذلك بمشاركة الجهات الحكومية.

كما انطلقت المسيرة البحرية التي شارك بها أكثر من ثمانية وخمسين قارباً متزينة باللون الأخضر والعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله فيما ترددت إيقاعات السلام الوطني والأناشيد الوطنية على طول المسيرة.

كما هنأ محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائب أمير المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل وكافة الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين والذي يوافق السادس عشر من صفر لعام 1443هـ.

وأشار إلى أن اليوم الوطني السعودي يمثل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً وهو اليوم الذي انطلقت فيه مسيرة البناء والتطوير في وطننا الغالي على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه واستمرت بفضل الله حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، داعياً الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم على بلادنا النعم.

كما أكد وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري أن في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل وطننا الغالي بمناسبة عزيزة على كل مواطن وهي ذكرى اليوم الوطني التي سطرها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله المخلصون في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام واليوم ما نعيشه من رفاهية ونهضة حضارية في جميع المجالات بفضل دعم قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

وقال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائب أمير المدينة الأمير سعود بن خالد الفيصل، سائلاً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب.

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