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الأمن العام يضبط موقعًا مخالفًا لتخزين الحطب المحلي بالجوف

تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة الجوف، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استخدم لتخزين 200 متر مكعب من الحطب المحلي، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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الأمن العام يضبط موقعًا مخالفًا لتخزين الحطب المحلي بالجوف
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة الجوف، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استخدم لتخزين 200 متر مكعب من الحطب المحلي، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:54 PM

الأمن العام يضبط موقعًا مخالفًا لتخزين الحطب المحلي بالجوف

تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة

تعبيريه
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
2
1,603

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة الجوف، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استخدم لتخزين 200 متر مكعب من الحطب المحلي، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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