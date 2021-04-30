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"الاتحاد الأفريقي" يعلن قرعة دور الربع نهائي لدوري الأبطال

"الأهلي" المصري في مواجهة "صن داونز" الجنوب أفريقي

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة.


وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب أفريقي، والمولودية الجزائري ضد الوداد المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني.

وستقام مباريات الذهاب أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الاتحاد الأفريقي" يعلن قرعة دور الربع نهائي لدوري الأبطال
سبق

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة.


وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب أفريقي، والمولودية الجزائري ضد الوداد المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني.

وستقام مباريات الذهاب أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
05:59 PM

"الاتحاد الأفريقي" يعلن قرعة دور الربع نهائي لدوري الأبطال

"الأهلي" المصري في مواجهة "صن داونز" الجنوب أفريقي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة.


وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب أفريقي، والمولودية الجزائري ضد الوداد المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني.

وستقام مباريات الذهاب أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

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