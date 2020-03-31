النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

مواطنو القصيم ومقيموها يواصلون الالتزام بمنع التجول

في مؤشر على مدى الوعي والتجاوب مع قرارات القيادة

يواصل أهالي منطقة القصيم، الالتزام بأمر منع التجول؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل "مدينة بريدة ومحافظاتها"؛ للحد من انتشاره؛ مما يشير إلى وعي المواطن والمقيم.

وشهدت عدد من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة، خلوّ الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول بالمنطقة، الذي تَقرر حرصًا من القيادة على صحة وسلامة الجميع.

منطقة القصيم قرار منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مواطنو القصيم ومقيموها يواصلون الالتزام بمنع التجول
سبق

يواصل أهالي منطقة القصيم، الالتزام بأمر منع التجول؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل "مدينة بريدة ومحافظاتها"؛ للحد من انتشاره؛ مما يشير إلى وعي المواطن والمقيم.

وشهدت عدد من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة، خلوّ الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول بالمنطقة، الذي تَقرر حرصًا من القيادة على صحة وسلامة الجميع.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
02:35 PM

مواطنو القصيم ومقيموها يواصلون الالتزام بمنع التجول

في مؤشر على مدى الوعي والتجاوب مع قرارات القيادة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
0
1,935

يواصل أهالي منطقة القصيم، الالتزام بأمر منع التجول؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل "مدينة بريدة ومحافظاتها"؛ للحد من انتشاره؛ مما يشير إلى وعي المواطن والمقيم.

وشهدت عدد من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة، خلوّ الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول بالمنطقة، الذي تَقرر حرصًا من القيادة على صحة وسلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,595
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,358
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة