وشهدت عدد من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة، خلوّ الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول بالمنطقة، الذي تَقرر حرصًا من القيادة على صحة وسلامة الجميع.

يواصل أهالي منطقة القصيم، الالتزام بأمر منع التجول؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل "مدينة بريدة ومحافظاتها"؛ للحد من انتشاره؛ مما يشير إلى وعي المواطن والمقيم.

مواطنو القصيم ومقيموها يواصلون الالتزام بمنع التجول وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-31 يواصل أهالي منطقة القصيم، الالتزام بأمر منع التجول؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل "مدينة بريدة ومحافظاتها"؛ للحد من انتشاره؛ مما يشير إلى وعي المواطن والمقيم. وشهدت عدد من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة، خلوّ الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول بالمنطقة، الذي تَقرر حرصًا من القيادة على صحة وسلامة الجميع.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 02:35 PM

مواطنو القصيم ومقيموها يواصلون الالتزام بمنع التجول في مؤشر على مدى الوعي والتجاوب مع قرارات القيادة





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يواصل أهالي منطقة القصيم، الالتزام بأمر منع التجول؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي تشمل "مدينة بريدة ومحافظاتها"؛ للحد من انتشاره؛ مما يشير إلى وعي المواطن والمقيم.

وشهدت عدد من تقاطعات وميادين وشوارع المنطقة كافة، خلوّ الشوارع من السيارات والمارة، وتجاوب المواطنين والمقيمين حتى الساعات الأخيرة من منع التجول بالمنطقة، الذي تَقرر حرصًا من القيادة على صحة وسلامة الجميع.