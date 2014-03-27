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"الموارد البشرية" تضبط 78 ألف مخالفة لتدابير "كورونا" في 2020

بعد تنفيذ 843 ألف زيارة تفتيشية من خلال فرقها الميدانية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ضبط 78.738 مخالفة خلال عام 2020؛ وذلك بعد تنفيذ 843.419 زيارة تفتيشية.

وكشفت الوزارة عن إحصائية شاملة للزيارات التفتيشية التي نفّذتها فِرَق التفتيش الميداني التابعة لها خلال عام 2020، إضافة إلى تقرير مفصل عن خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وجاء في التقرير أن الوزارة تَلَقّت عبر كافة وسائل التواصل معها 79080 بلاغًا واردًا.

وبخصوص تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، تحدّث التقرير عن نسبة امتثال بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل؛ مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين.

وشددت على أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في كافة مناطق المملكة وطوال أوقات السنة، كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (19911).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تضبط 78 ألف مخالفة لتدابير "كورونا" في 2020
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ضبط 78.738 مخالفة خلال عام 2020؛ وذلك بعد تنفيذ 843.419 زيارة تفتيشية.

وكشفت الوزارة عن إحصائية شاملة للزيارات التفتيشية التي نفّذتها فِرَق التفتيش الميداني التابعة لها خلال عام 2020، إضافة إلى تقرير مفصل عن خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وجاء في التقرير أن الوزارة تَلَقّت عبر كافة وسائل التواصل معها 79080 بلاغًا واردًا.

وبخصوص تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، تحدّث التقرير عن نسبة امتثال بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل؛ مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين.

وشددت على أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في كافة مناطق المملكة وطوال أوقات السنة، كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (19911).

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
02:38 PM

"الموارد البشرية" تضبط 78 ألف مخالفة لتدابير "كورونا" في 2020

بعد تنفيذ 843 ألف زيارة تفتيشية من خلال فرقها الميدانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ضبط 78.738 مخالفة خلال عام 2020؛ وذلك بعد تنفيذ 843.419 زيارة تفتيشية.

وكشفت الوزارة عن إحصائية شاملة للزيارات التفتيشية التي نفّذتها فِرَق التفتيش الميداني التابعة لها خلال عام 2020، إضافة إلى تقرير مفصل عن خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وجاء في التقرير أن الوزارة تَلَقّت عبر كافة وسائل التواصل معها 79080 بلاغًا واردًا.

وبخصوص تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، تحدّث التقرير عن نسبة امتثال بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل؛ مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين.

وشددت على أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في كافة مناطق المملكة وطوال أوقات السنة، كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (19911).

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