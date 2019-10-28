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مفتي ألبانيا: السعودية تمتلك خبرة كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال

أشاد بالاتفاقية الموقعة مع "الشؤون الإسلامية" في المملكة

نوه مفتي العاصمة الألبانية رئيس بعثة حجاج ألبانيا الشيخ لأرون لولي، بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والمشيخة الإسلامية في ألبانيا في التعاون الثنائي لخدمة الإسلام وبيان محاسنة وقيمه، مؤكداً أنها تكتسب أهمية كبرى خاصة وأن المملكة تحتل مكانة وريادة في خدمة الإسلام، واحتضان أقدس وأحب البقاع إلى الله، وتمتلك خبرة كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، خلال مشاركته بمراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي اليوم، التي وقّعها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، بمقر الوزارة بالرياض، بحضور أعضاء المشيخة الإسلامية الألبانية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وشدد الشيخ "لأرون لولي" على أن بيان منهج الإسلام ووسطية تكتسب أهمية كبرى في ظل الهجمات التي تشن من أعداء الإسلام؛ لتشويه صورته الناصعة القائمة على المحبة ونشر الخير، وتعزيز ثقافة التسامح ونبذ التطرف بكل صورة وأشكاله، منوهاً بما تضمنته الاتفاقية من بنود سوف تنعكس على العمل الإسلامي في البلدين، وتكون نواة خير وبركة على الجميع.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمسلمين في الحج وخاصة للعام الماضي 1440هـ، مشيراً إلى أن تميز به حج 1440هـ هو تسهيل كل الإمكانيات للحجاج، من تقديم خدمات رائدة لا تستطيع أي دولة في العالم تقديمها، من وصول الحجاج وحتى صالات المغادرة وفي كل المشاعر المقدسة.

ولفت في ختام تصريحه إلى أن مسلمي ألبانيا يدعون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما الكريمة للحرمين الشريفين والتسهيلات المقدمة لهم ضمن ملايين الحجيج، والتي جعلت الحج بعد توفيق الله ميسراً بعد ما كان جهاداً ومشقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

مفتي العاصمة الألبانية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفتي ألبانيا: السعودية تمتلك خبرة كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال
سبق

نوه مفتي العاصمة الألبانية رئيس بعثة حجاج ألبانيا الشيخ لأرون لولي، بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والمشيخة الإسلامية في ألبانيا في التعاون الثنائي لخدمة الإسلام وبيان محاسنة وقيمه، مؤكداً أنها تكتسب أهمية كبرى خاصة وأن المملكة تحتل مكانة وريادة في خدمة الإسلام، واحتضان أقدس وأحب البقاع إلى الله، وتمتلك خبرة كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، خلال مشاركته بمراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي اليوم، التي وقّعها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، بمقر الوزارة بالرياض، بحضور أعضاء المشيخة الإسلامية الألبانية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وشدد الشيخ "لأرون لولي" على أن بيان منهج الإسلام ووسطية تكتسب أهمية كبرى في ظل الهجمات التي تشن من أعداء الإسلام؛ لتشويه صورته الناصعة القائمة على المحبة ونشر الخير، وتعزيز ثقافة التسامح ونبذ التطرف بكل صورة وأشكاله، منوهاً بما تضمنته الاتفاقية من بنود سوف تنعكس على العمل الإسلامي في البلدين، وتكون نواة خير وبركة على الجميع.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمسلمين في الحج وخاصة للعام الماضي 1440هـ، مشيراً إلى أن تميز به حج 1440هـ هو تسهيل كل الإمكانيات للحجاج، من تقديم خدمات رائدة لا تستطيع أي دولة في العالم تقديمها، من وصول الحجاج وحتى صالات المغادرة وفي كل المشاعر المقدسة.

ولفت في ختام تصريحه إلى أن مسلمي ألبانيا يدعون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما الكريمة للحرمين الشريفين والتسهيلات المقدمة لهم ضمن ملايين الحجيج، والتي جعلت الحج بعد توفيق الله ميسراً بعد ما كان جهاداً ومشقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
05:47 PM

مفتي ألبانيا: السعودية تمتلك خبرة كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال

أشاد بالاتفاقية الموقعة مع "الشؤون الإسلامية" في المملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوه مفتي العاصمة الألبانية رئيس بعثة حجاج ألبانيا الشيخ لأرون لولي، بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والمشيخة الإسلامية في ألبانيا في التعاون الثنائي لخدمة الإسلام وبيان محاسنة وقيمه، مؤكداً أنها تكتسب أهمية كبرى خاصة وأن المملكة تحتل مكانة وريادة في خدمة الإسلام، واحتضان أقدس وأحب البقاع إلى الله، وتمتلك خبرة كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، خلال مشاركته بمراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي اليوم، التي وقّعها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، بمقر الوزارة بالرياض، بحضور أعضاء المشيخة الإسلامية الألبانية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وشدد الشيخ "لأرون لولي" على أن بيان منهج الإسلام ووسطية تكتسب أهمية كبرى في ظل الهجمات التي تشن من أعداء الإسلام؛ لتشويه صورته الناصعة القائمة على المحبة ونشر الخير، وتعزيز ثقافة التسامح ونبذ التطرف بكل صورة وأشكاله، منوهاً بما تضمنته الاتفاقية من بنود سوف تنعكس على العمل الإسلامي في البلدين، وتكون نواة خير وبركة على الجميع.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمسلمين في الحج وخاصة للعام الماضي 1440هـ، مشيراً إلى أن تميز به حج 1440هـ هو تسهيل كل الإمكانيات للحجاج، من تقديم خدمات رائدة لا تستطيع أي دولة في العالم تقديمها، من وصول الحجاج وحتى صالات المغادرة وفي كل المشاعر المقدسة.

ولفت في ختام تصريحه إلى أن مسلمي ألبانيا يدعون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما الكريمة للحرمين الشريفين والتسهيلات المقدمة لهم ضمن ملايين الحجيج، والتي جعلت الحج بعد توفيق الله ميسراً بعد ما كان جهاداً ومشقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها.

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