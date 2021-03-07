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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9351 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 108.80 نقاط ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، ومتطورة، ومعدنية، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، وباعظيم، وجاكو، والتأمين العربية، والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ولازوردي، والعقارية، ومتطورة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، ولازوردي، وأيان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9351 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 108.80 نقاط ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، ومتطورة، ومعدنية، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، وباعظيم، وجاكو، والتأمين العربية، والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ولازوردي، والعقارية، ومتطورة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، ولازوردي، وأيان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:21 PM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9351 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 108.80 نقاط ليقفل عند مستوى 9351.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 570 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 565 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 34 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة فتيحي، ومتطورة، ومعدنية، وأنابيب السعودية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، وباعظيم، وجاكو، والتأمين العربية، والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.48%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، ولازوردي، والعقارية، ومتطورة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، ودار الأركان، ولازوردي، وأيان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

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