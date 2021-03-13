وأجابت وزارة الصحة بقولها: ‏‎نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة؛ ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك؛ لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.

وردّت الصحة عبر "937" على سائل يسأل: هل يلزمنا لبس الكمامة بعد حالة "محصن" في تطبيق توكلنا؟

‬ أكدت وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.

هل يلزمنا لبس الكمامة بعد أخذ اللقاح وظهور عبارة "محصن" في توكلنا؟ عبدالرزاق البجالي سبق 2021-03-13 ‬ أكدت وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم. وردّت الصحة عبر "937" على سائل يسأل: هل يلزمنا لبس الكمامة بعد حالة "محصن" في تطبيق توكلنا؟ وأجابت وزارة الصحة بقولها: ‏‎نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة؛ ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك؛ لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 03:18 PM

هل يلزمنا لبس الكمامة بعد أخذ اللقاح وظهور عبارة "محصن" في توكلنا؟ في سؤال وصل لوزارة الصحة عبر "937"





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‬ أكدت وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.

وردّت الصحة عبر "937" على سائل يسأل: هل يلزمنا لبس الكمامة بعد حالة "محصن" في تطبيق توكلنا؟

وأجابت وزارة الصحة بقولها: ‏‎نعم، اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة؛ ولكن هذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك؛ لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.