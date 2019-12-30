أمانة جازان: 124 حديقة جاهزة لاستقبال زوار مهرجان "جازان الفل مشتى الكل"

ينطلق يوم الجمعة المقبل برعاية أمير المنطقة

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، كافة استعداداتها لاستقبال المتنزهين وزوار مهرجان جازان الشتوي الـ12 "جازان الفل مشتى الكل"، والذي ينطلق يوم الجمعة المقبل برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها قامت منذ وقت مبكر بتجهيز 124 حديقة بمدينة جيزان وبلديات المنطقة بمساحة إجمالية 3.047.885 مترًا مربعًا، وكذلك الواجهات البحرية والمتنزهات والتي تبلغ 16 واجهة بحرية بمساحة 3.754.500 مترًا مربعًا، و130 ملعب كرة قدم، إلى جانب المواقع السياحية الأخرى.

وبين أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها تقوم بالإشراف على 2248 مطعمًا للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة لمرتادي تلك المطاعم بصفة دورية وبخاصة خلال فترة المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص 5512 مختصًا بأعمال النظافة و1124 من الآليات والمعدات لجمع ونقل النفايات والتخلص منها.

وأكد أمين منطقة جازان أن الأمانة تسعى لمواكبة فعاليات المهرجان الذي يستقطب الكثير من الزوار ومرتادي المواقع السياحية العامة، خصوصًا أن فترة المهرجان تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وأضاف أن الأمانة تحرص على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها لتلبية احتياجات الزوار في جميع المناسبات.