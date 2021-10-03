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التعادل يحسم قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتصدر

خرج فريق ليفربول بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه مانشستر سيتي 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل"للريدز" في الدقيقة 59، وأدرك لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين التعادل للضيوف بعد عشر دقائق.

ووضع النجم المصري محمد صلاح أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 76 .

ورد النجم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف التعادل في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر، في المقابل، رفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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التعادل يحسم قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتصدر
سبق

خرج فريق ليفربول بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه مانشستر سيتي 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل"للريدز" في الدقيقة 59، وأدرك لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين التعادل للضيوف بعد عشر دقائق.

ووضع النجم المصري محمد صلاح أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 76 .

ورد النجم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف التعادل في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر، في المقابل، رفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
09:38 PM

التعادل يحسم قمة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي .. وتشيلسي يتصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج فريق ليفربول بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه مانشستر سيتي 2/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني التسجيل"للريدز" في الدقيقة 59، وأدرك لاعب خط الوسط الإنجليزي فيل فودين التعادل للضيوف بعد عشر دقائق.

ووضع النجم المصري محمد صلاح أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 76 .

ورد النجم البلجيكي كيفين دي بروين بهدف التعادل في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي المتصدر، في المقابل، رفع مانشستر سيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة، ويشغل المركز الثالث.

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