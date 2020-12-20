جازان.. سُحُب رعدية ممطرة تتواصل حتى 6 مساء

الأرصاد: تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى تدن للرؤية الأفقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الحرث، الريث، الطوال، فيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.