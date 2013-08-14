فيديو واقعة غامضة.. لماذا وضع رجل 50 تلفازًا أمام أبواب الأمريكيين؟

تحدث للعام الثاني وشرطة فرجينيا لا تعرف السبب

لا تعرف شرطة ولاية فرجينيا ولا سكانها سر أجهزة التلفاز هذه.. فقط بعد منتصف الليل، يظهر رجل وهو يرتدي جهاز تليفزيون على رأسه، ويحمل جهازًا آخر، يضع الجهاز أمام باب المنزل، ثم يغادر في هدوء.. صباح الأحد الماضي اكتشف السكان أكثر من 50 جهازًا أمام منازلهم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بث تليفزيون "WTVR- TV" شريط فيديو يظهر فيه رجل وهو يرتدي ملابس قفز، ويغطي رأسه بجهاز تليفزيون، ويحمل آخر، يضع الرجل الجهاز أمام باب المنزل، ثم يغادر بهدوء.

وقالت شبكة "CNN" الإخبارية، يوم الأحد الماضي: ترك أحد المخادعين أكثر من 50 جهاز تلفاز قديم أمام أبواب المنازل في أحد أحياء "غلين ألين" في مقاطعة هنريكو بولاية فرجينيا؛ لكن دون سبب واضح.

ويقول أحد السكان -ويدعى جيم بروكسبانك- لتليفزيون "WTVR- TV": صباح الأحد الماضي اكتشفنا أكثر من 50 جهازًا بالمنطقة، وشاهدنا ما سجلته كاميرات المراقبة، وعلى الفور اتصلنا بالشرطة.

ويضيف بروكسبانك: "حصلنا على تلفاز قديم بحجم 13 بوصة.. بالتأكيد استغرق توزيع الأجهزة وقتًا طويلًا؛ فقد كان لديهم كل هذه الأجهزة هذه ونشروها في جميع أنحاء الحي.. ربما أراد هذا الرجل أن يطلق عليه (سانتا كلوز التلفاز)، لا أعرف".

ويقول ساكن آخر: "اعتقدت أن ابني أحضر التلفاز إلى المنزل؛ لكن يبدو أن ذلك لم يحدث".

وحسب " الديلي ميل"، قضت الشرطة يوم الأحد الماضي في جمع أجهزة التلفاز من الحي.

وقال تليفزيون "WTVR- TV": إن هذا الحادث يتكرر للمرة الثانية في ولاية فرجينيا، فقد حدث أيضًا في شهر أغسطس عام 2018؛ ولكن في مقاطعة أخرى.

وقالت شرطة مقاطعة هنريكو مُحذّرة: إنها جمعت فيديوهات كاميرات المراقبة، ويبدو أن شخصًا ما يقوم بخدعة غير ضارة، دون هدف محدد؛ لكنها خدعة غير ملائمة وتبعث على القلق.

وأضافت: لم يتم توقيف أحد حتى الآن، ولم توجه لصاحب الخدعة أي تهم سوى وضع قمامة أمام أبواب الجيران.