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"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟

قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم منع لاعبيه من ارتياد متاجر التجزئة (السوبر ماركت)، وذلك في محاولة للحد من مخاطر إصابة أي منهم بفيروس كورونا.
وأصبح ليفربول وإيفرتون الناديين الوحيدين في الدوري الإنجليزي الممتاز المسموح لهما باستقبال جماهير في المباريات التي يلعبها كل منهما على أرضه.
وقرر مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز العودة إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا مرتين أسبوعيًا للاعبين والأطقم الفنية، في محاولة لضمان عدم تأجيل المباريات على أساس أكثر انتظامًا.
وقال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فريق ولفرهامبتون، إن قرار النادي الأخير يهدف إلى "حماية أنفسنا".
وأضاف: "منذ بداية الوباء، جهّز العاملون في المطبخ لدينا صندوقًا كبيرًا يضم الأساسيات التي نحتاجها، وأثناء ذروة انتشار الوباء، كان متاحًا للجميع"، طبقاً لـ"بي بي سي".

نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟
سبق

قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم منع لاعبيه من ارتياد متاجر التجزئة (السوبر ماركت)، وذلك في محاولة للحد من مخاطر إصابة أي منهم بفيروس كورونا.
وأصبح ليفربول وإيفرتون الناديين الوحيدين في الدوري الإنجليزي الممتاز المسموح لهما باستقبال جماهير في المباريات التي يلعبها كل منهما على أرضه.
وقرر مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز العودة إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا مرتين أسبوعيًا للاعبين والأطقم الفنية، في محاولة لضمان عدم تأجيل المباريات على أساس أكثر انتظامًا.
وقال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فريق ولفرهامبتون، إن قرار النادي الأخير يهدف إلى "حماية أنفسنا".
وأضاف: "منذ بداية الوباء، جهّز العاملون في المطبخ لدينا صندوقًا كبيرًا يضم الأساسيات التي نحتاجها، وأثناء ذروة انتشار الوباء، كان متاحًا للجميع"، طبقاً لـ"بي بي سي".

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
05:33 PM

لماذا قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي منع لاعبيه من التسوق..؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم منع لاعبيه من ارتياد متاجر التجزئة (السوبر ماركت)، وذلك في محاولة للحد من مخاطر إصابة أي منهم بفيروس كورونا.
وأصبح ليفربول وإيفرتون الناديين الوحيدين في الدوري الإنجليزي الممتاز المسموح لهما باستقبال جماهير في المباريات التي يلعبها كل منهما على أرضه.
وقرر مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز العودة إلى إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا مرتين أسبوعيًا للاعبين والأطقم الفنية، في محاولة لضمان عدم تأجيل المباريات على أساس أكثر انتظامًا.
وقال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فريق ولفرهامبتون، إن قرار النادي الأخير يهدف إلى "حماية أنفسنا".
وأضاف: "منذ بداية الوباء، جهّز العاملون في المطبخ لدينا صندوقًا كبيرًا يضم الأساسيات التي نحتاجها، وأثناء ذروة انتشار الوباء، كان متاحًا للجميع"، طبقاً لـ"بي بي سي".

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