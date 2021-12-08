السفارة السعودية تطالب فرنسا بالإفراج عن مواطن سعودي.. ومسؤول يؤكد: "خطأ في تحديد الهوية"

طالبت السفارة السعودية لدى باريس السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن سعودي، تم إيقافه في مطار شارل ديغول يوم الثلاثاء أثناء توجهه للصعود في طائرة متجهة إلى الرياض.



وقالت السفارة في بيان: "بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة".



وتابعت السفارة: "سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فورًا، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة".



فيما قال مسؤول سعودي لوكالة "رويترز": "التقارير المتعلقة باعتقال أحد المتهمين في فرنسا كاذبة، و(قضية خطأ في تحديد الهوية)".



وأشار إلى أن المدانين بارتكاب الجريمة "يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية".