النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة السعودية تطالب فرنسا بالإفراج عن مواطن سعودي.. ومسؤول يؤكد: "خطأ في تحديد الهوية"

طالبت السفارة السعودية لدى باريس السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن سعودي، تم إيقافه في مطار شارل ديغول يوم الثلاثاء أثناء توجهه للصعود في طائرة متجهة إلى الرياض.

وقالت السفارة في بيان: "بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة".

وتابعت السفارة: "سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فورًا، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة".

فيما قال مسؤول سعودي لوكالة "رويترز": "التقارير المتعلقة باعتقال أحد المتهمين في فرنسا كاذبة، و(قضية خطأ في تحديد الهوية)".

وأشار إلى أن المدانين بارتكاب الجريمة "يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة السعودية تطالب فرنسا بالإفراج عن مواطن سعودي.. ومسؤول يؤكد: "خطأ في تحديد الهوية"
سبق

طالبت السفارة السعودية لدى باريس السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن سعودي، تم إيقافه في مطار شارل ديغول يوم الثلاثاء أثناء توجهه للصعود في طائرة متجهة إلى الرياض.

وقالت السفارة في بيان: "بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة".

وتابعت السفارة: "سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فورًا، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة".

فيما قال مسؤول سعودي لوكالة "رويترز": "التقارير المتعلقة باعتقال أحد المتهمين في فرنسا كاذبة، و(قضية خطأ في تحديد الهوية)".

وأشار إلى أن المدانين بارتكاب الجريمة "يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:18 AM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:57 AM

السفارة السعودية تطالب فرنسا بالإفراج عن مواطن سعودي.. ومسؤول يؤكد: "خطأ في تحديد الهوية"

A A A
خالد علي - الرياض
2
6,813

طالبت السفارة السعودية لدى باريس السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن سعودي، تم إيقافه في مطار شارل ديغول يوم الثلاثاء أثناء توجهه للصعود في طائرة متجهة إلى الرياض.

وقالت السفارة في بيان: "بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة".

وتابعت السفارة: "سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فورًا، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكامًا حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حاليًا يقضون عقوباتهم المقررة".

فيما قال مسؤول سعودي لوكالة "رويترز": "التقارير المتعلقة باعتقال أحد المتهمين في فرنسا كاذبة، و(قضية خطأ في تحديد الهوية)".

وأشار إلى أن المدانين بارتكاب الجريمة "يقضون حاليًا عقوباتهم في السعودية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,595
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,360

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة