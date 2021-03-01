مكة.. المعهد الثانوي الصناعي ينفّذ معرضًا توعويًّا عن كورونا والسلامة المهنية

نفّذ المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة، معرضًا توعويًّا للمتدربين والمنسوبين عن كورونا والسلامة والصحة المهنية، قدمه المهندس عادل فلاتة.

وتجول المتدربون في المعرض الذي أُعِد خصيصًا حول أضرار فيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية؛ للحد من الإصابة أو انتشار الفيروس.

وأشاد مدير المعهد المهندس سفر الغامدي بدور الجهات المسؤولة في محاصرة ومراقبة وعدم انتشار الفيروس؛ سائلًا الله أن يُديم على البلاد نعمة الأمن والصحة.

جدير بالذكر أن الاحترازات داخل المعهد مشددة؛ بداية من دخول الطلاب حيث يتم فحص درجة الحرارة والتأكد من تطبيق "توكلنا"، كما يوجد عيادة طبية لرصد ومتابعة الحالات، وغرفة خاصة بالعزل الصحي في حالات الاشتباه، كذلك يوجد في كل قسم 7 نقاط فرز بصري، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز سيارة للمساندة السريعة للأقسام، كما يوجد فريق تطوعي لمحاربة انتشار الفيروس من كشافة المعهد لتعزيز التباعد والالتزام بلبس الكمامة.