"العثيمين" يتسلّم أوراق اعتماد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي

تطرّق اللقاء إلى العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بجدة، اليوم، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، الذي قدّم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى المنظمة.

وتطرّق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي والمملكة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.