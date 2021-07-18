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"الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى

سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات

قال متحدث وزارة الحج والعمرة إنه تم اكتمال وصول الحجاج وطواف القدوم، ونقلهم لمشعر منى.

جاء ذلك خلال استعراض وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خططها في موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال إن العمليات تسير في المشعر وفق الخطط والتدابير الاحترازية.

وأضاف بأنه سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات حسب الخطة والجدول الموضوع لها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومن ثم نستكمل العملية التشغيلية للإفاضة إلى مزدلفة.

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"الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى
سبق

قال متحدث وزارة الحج والعمرة إنه تم اكتمال وصول الحجاج وطواف القدوم، ونقلهم لمشعر منى.

جاء ذلك خلال استعراض وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خططها في موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال إن العمليات تسير في المشعر وفق الخطط والتدابير الاحترازية.

وأضاف بأنه سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات حسب الخطة والجدول الموضوع لها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومن ثم نستكمل العملية التشغيلية للإفاضة إلى مزدلفة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
08:23 PM

"الحج والعمرة": اكتمال وصول الحجاج وانتهاؤهم من طواف القدوم ونقلهم لمشعر منى

سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الحج والعمرة إنه تم اكتمال وصول الحجاج وطواف القدوم، ونقلهم لمشعر منى.

جاء ذلك خلال استعراض وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خططها في موسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال إن العمليات تسير في المشعر وفق الخطط والتدابير الاحترازية.

وأضاف بأنه سيتم من الخامسة فجرًا التصعيد بالحافلات إلى مشعر عرفات حسب الخطة والجدول الموضوع لها، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومن ثم نستكمل العملية التشغيلية للإفاضة إلى مزدلفة.

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