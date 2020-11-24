الألياف والدائري والمهرجانات في اجتماع محافظ الزلفي بالمجلس المحلي

تطوير ساحات الأحياء.. تأهيل وربط ومناقشات وتوصيات على جدول الأعمال

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجلسة الثانية للمجلس المحلي في دورته العشرين لهذا العام؛ لمناقشة عدد من المشاريع والمواضيع التنموية للمحافظة.

واستهل "العتيبي" الاجتماع بالترحيب بالأعضاء؛ حيث ناقش المجلس تطوير وتأهيل الساحات والمسطحات الخضراء داخل أحياء المحافظة علاوة على حاجة بعض الأحياء لتمديد شبكة الألياف البصرية كحي عريعرة وحي السلام وما جاورهما.

كما ناقش المجلس استكمال الطريق الدائري الشرقي (امتداد طريق الملك عبدالله) وربطه بطلعة سويس جنوبًا وبطلعة أبا سديرة شمالًا، ورصف جنباته وتشجيرها وتجهيزها كمضمار لممارسة رياضة الدراجات على مسافة 15كم.

وأكد المجتمعون أهمية عودة المهرجانات التسويقية المختلفة إضافة لمناقشة معالجة وتأهيل منطقة الوادي المحاذي لحي الإسكان شمالًا وشعيب أبو حريقة وتحويلهما إلى متنزه عام للمحافظة، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وصدر على أثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.