النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. جموع غفيرة تشيّع فقيد متوسطة شرورة "النهدي"

صُلِّيَ عليه عقب "الجمعة" وأقيم العزاء في منزل والده

شيّعت جموع غفيرة بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان الطالب "خالد النهدي" الذي توفي في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة "أبي هريرة المتوسطة" بمحافظة شرورة.

وأديت الصلاة على الطالب البالغ من العمر ١٦ عامًا في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة؛ وذلك بعد أيام من إيداع جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى شرورة؛ فيما أقيم العزاء في منزل والده بحي الفهد بالمحافظة.

محافظة شرورة وفاة طالب طعناً في شرورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. جموع غفيرة تشيّع فقيد متوسطة شرورة "النهدي"
سبق

شيّعت جموع غفيرة بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان الطالب "خالد النهدي" الذي توفي في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة "أبي هريرة المتوسطة" بمحافظة شرورة.

وأديت الصلاة على الطالب البالغ من العمر ١٦ عامًا في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة؛ وذلك بعد أيام من إيداع جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى شرورة؛ فيما أقيم العزاء في منزل والده بحي الفهد بالمحافظة.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
02:43 PM

شاهد.. جموع غفيرة تشيّع فقيد متوسطة شرورة "النهدي"

صُلِّيَ عليه عقب "الجمعة" وأقيم العزاء في منزل والده

A A A
هادي آل كليب - نجران
5
6,382

شيّعت جموع غفيرة بعد صلاة الجمعة اليوم، جثمان الطالب "خالد النهدي" الذي توفي في مشاجرة مع زميله في ساحة مدرسة "أبي هريرة المتوسطة" بمحافظة شرورة.

وأديت الصلاة على الطالب البالغ من العمر ١٦ عامًا في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة؛ وذلك بعد أيام من إيداع جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى شرورة؛ فيما أقيم العزاء في منزل والده بحي الفهد بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,853
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,528
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,908
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,223

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة