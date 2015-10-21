وزير الخارجية يصل إلى طرابلس

للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، الذي سيعقد اليوم بمشاركة دولية واسعة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار طرابلس الدولي، وزير المالية الليبي خالد المبروك، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.