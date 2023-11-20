السعودية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة #اليونسكو

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2019-2023 .
التفاصيل لاحقاً
فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2019-2023 .
التفاصيل لاحقاًاليونسكو السعودية
فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2019-2023 .
التفاصيل لاحقاً
فازت المملكة العربية السعودية بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2019-2023 .
التفاصيل لاحقاً