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معرض الرياض للسيارات يجذب الأطفال بمغامرات تركيب الإطارات والرسم

أبهر زواره من خلال أصوات السيارات التي تؤدي استعراضات السرعة على الحلبة

خصص معرض الرياض للسيارات، أحد فعاليات موسم الرياض 2021، فعاليات للأطفال تتيح ألعابًا رقمية وتفاعلية، في ركن "فورمولا1"، كمغامرة تركيب الإطارات وتغييرها عبر نظارات ثلاثية الأبعاد، والرسم في مرسم افتراضي، وتركيب قطع السيارات عبر شاشة رقمية، وتلوين السيارة وتصويرها وإخراجها بشكل افتراضي عبر أجهزة آيباد.

كما يوفر ركن "فورمولا 1"، منصة تقدم معلومات عن سيارات الفورمولا وصيانتها، عبر مجسم إلكتروني لكافة قطع ومكونات السياراتالجديدة، إضافة إلى تجربة قيادة هذه السيارة افتراضيًا، من خلال التفاعل مع شاشة رقمية متطورة بأحدث تقنيات القيادة.

ويعيش الزوار وعشاق السيارات متعة مشاهدة أكثر من 600 سيارة من أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم، التي تتنوع بين الكلاسيكية والحديثة، تُعرض على مسطحات خضراء، وتشمل أفخم ما أنتجت مصانع المركبات.

كما يلفت المعرض أنظار زواره من خلال أصوات السيارات التي تؤدي استعراضات السرعة والتسارع على الحلبة التي تتوسط المعرض.

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معرض الرياض للسيارات يجذب الأطفال بمغامرات تركيب الإطارات والرسم
سبق

خصص معرض الرياض للسيارات، أحد فعاليات موسم الرياض 2021، فعاليات للأطفال تتيح ألعابًا رقمية وتفاعلية، في ركن "فورمولا1"، كمغامرة تركيب الإطارات وتغييرها عبر نظارات ثلاثية الأبعاد، والرسم في مرسم افتراضي، وتركيب قطع السيارات عبر شاشة رقمية، وتلوين السيارة وتصويرها وإخراجها بشكل افتراضي عبر أجهزة آيباد.

كما يوفر ركن "فورمولا 1"، منصة تقدم معلومات عن سيارات الفورمولا وصيانتها، عبر مجسم إلكتروني لكافة قطع ومكونات السياراتالجديدة، إضافة إلى تجربة قيادة هذه السيارة افتراضيًا، من خلال التفاعل مع شاشة رقمية متطورة بأحدث تقنيات القيادة.

ويعيش الزوار وعشاق السيارات متعة مشاهدة أكثر من 600 سيارة من أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم، التي تتنوع بين الكلاسيكية والحديثة، تُعرض على مسطحات خضراء، وتشمل أفخم ما أنتجت مصانع المركبات.

كما يلفت المعرض أنظار زواره من خلال أصوات السيارات التي تؤدي استعراضات السرعة والتسارع على الحلبة التي تتوسط المعرض.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
06:55 PM

معرض الرياض للسيارات يجذب الأطفال بمغامرات تركيب الإطارات والرسم

أبهر زواره من خلال أصوات السيارات التي تؤدي استعراضات السرعة على الحلبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,908

خصص معرض الرياض للسيارات، أحد فعاليات موسم الرياض 2021، فعاليات للأطفال تتيح ألعابًا رقمية وتفاعلية، في ركن "فورمولا1"، كمغامرة تركيب الإطارات وتغييرها عبر نظارات ثلاثية الأبعاد، والرسم في مرسم افتراضي، وتركيب قطع السيارات عبر شاشة رقمية، وتلوين السيارة وتصويرها وإخراجها بشكل افتراضي عبر أجهزة آيباد.

كما يوفر ركن "فورمولا 1"، منصة تقدم معلومات عن سيارات الفورمولا وصيانتها، عبر مجسم إلكتروني لكافة قطع ومكونات السياراتالجديدة، إضافة إلى تجربة قيادة هذه السيارة افتراضيًا، من خلال التفاعل مع شاشة رقمية متطورة بأحدث تقنيات القيادة.

ويعيش الزوار وعشاق السيارات متعة مشاهدة أكثر من 600 سيارة من أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم، التي تتنوع بين الكلاسيكية والحديثة، تُعرض على مسطحات خضراء، وتشمل أفخم ما أنتجت مصانع المركبات.

كما يلفت المعرض أنظار زواره من خلال أصوات السيارات التي تؤدي استعراضات السرعة والتسارع على الحلبة التي تتوسط المعرض.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,358
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,280

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