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"الطموح والحلم الجريء" بعدسات 8 من أفضل مصوري العالم.. هذه "نيوم" الساحرة

مشروع نموذجي وُلِد كركن أساس لرؤية 2030.. ميدان حي ومنصة عالمية

رصد ثمانية من أفضل المصورين حول العالم أتوا إلى #نيوم سحر طبيعة المنطقة وتضاريسها؛ حيث نشر حساب "نيوم" على "تويتر" بعض اللقطات لرحلتهم.

يُذكر أن مشروع "نيوم" وُلِد كرؤيةٍ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إذ يعد ركناً أساسياً من رؤية المملكة 2030 من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي؛ حتى تتبوأ المملكة مكانةً رياديةً في التنمية العالمية.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فـ"نيوم هي الحلم الجريء والطموح الشجاع، هي الرؤية التي ستشكّل المستقبل الجديد (وبالفعل؛ فكلمة "نيوم" ترمز لـ: "المستقبل الجديد")، هي مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة.

وأنشئت "نيوم" على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسم فيها ريادة الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

وستقدم "نيوم" نموذجاً جديداً للاستدامة، وستغدو مكاناً يركز على تطوير معايير جديدة لصحة المجتمع وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للتقنية بفعالية وإنتاجية.

وتصميم هذا النموذج وإنشاؤه وإدارته قائم على أسلوب متحرر من المنهجيات القديمة للبنى التحتية الاقتصادية والبيئية التي تقيّد عادة البلدان الأخرى.

وتحظى "نيوم" بموقع جغرافي مثالي يؤهلها لتحقيق هذه الأهداف، فوجودها على مفترق طرق العالم سيمكّن 40% من سكان العالم من الوصول إليها في أقل من 4 ساعات، كما أن قرابة 10% من تجارة العالم تمرّ عبر البحر الأحمر، بل إن السفر من لندن إلى مطار "نيوم" الجديد سيستغرق 5 ساعات فقط، وساعتين من دبي أو القاهرة، و5 ساعات ونصف من زيوريخ.

يُذكر أن المصورين الثمانية الذين وثقوا هذه اللقطات الرائعة هم:

@justin_minns

@BamPerspectives

Aaron Jenkin

Ben Thouard

Callie Chee

Gary Cummins

Jean Marie Del Moral

Renee Capozzola

الطموح والحلم الجريء نيوم الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطموح والحلم الجريء" بعدسات 8 من أفضل مصوري العالم.. هذه "نيوم" الساحرة
سبق

رصد ثمانية من أفضل المصورين حول العالم أتوا إلى #نيوم سحر طبيعة المنطقة وتضاريسها؛ حيث نشر حساب "نيوم" على "تويتر" بعض اللقطات لرحلتهم.

يُذكر أن مشروع "نيوم" وُلِد كرؤيةٍ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إذ يعد ركناً أساسياً من رؤية المملكة 2030 من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي؛ حتى تتبوأ المملكة مكانةً رياديةً في التنمية العالمية.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فـ"نيوم هي الحلم الجريء والطموح الشجاع، هي الرؤية التي ستشكّل المستقبل الجديد (وبالفعل؛ فكلمة "نيوم" ترمز لـ: "المستقبل الجديد")، هي مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة.

وأنشئت "نيوم" على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسم فيها ريادة الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

وستقدم "نيوم" نموذجاً جديداً للاستدامة، وستغدو مكاناً يركز على تطوير معايير جديدة لصحة المجتمع وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للتقنية بفعالية وإنتاجية.

وتصميم هذا النموذج وإنشاؤه وإدارته قائم على أسلوب متحرر من المنهجيات القديمة للبنى التحتية الاقتصادية والبيئية التي تقيّد عادة البلدان الأخرى.

وتحظى "نيوم" بموقع جغرافي مثالي يؤهلها لتحقيق هذه الأهداف، فوجودها على مفترق طرق العالم سيمكّن 40% من سكان العالم من الوصول إليها في أقل من 4 ساعات، كما أن قرابة 10% من تجارة العالم تمرّ عبر البحر الأحمر، بل إن السفر من لندن إلى مطار "نيوم" الجديد سيستغرق 5 ساعات فقط، وساعتين من دبي أو القاهرة، و5 ساعات ونصف من زيوريخ.

يُذكر أن المصورين الثمانية الذين وثقوا هذه اللقطات الرائعة هم:

@justin_minns

@BamPerspectives

Aaron Jenkin

Ben Thouard

Callie Chee

Gary Cummins

Jean Marie Del Moral

Renee Capozzola

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:34 PM

"الطموح والحلم الجريء" بعدسات 8 من أفضل مصوري العالم.. هذه "نيوم" الساحرة

مشروع نموذجي وُلِد كركن أساس لرؤية 2030.. ميدان حي ومنصة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصد ثمانية من أفضل المصورين حول العالم أتوا إلى #نيوم سحر طبيعة المنطقة وتضاريسها؛ حيث نشر حساب "نيوم" على "تويتر" بعض اللقطات لرحلتهم.

يُذكر أن مشروع "نيوم" وُلِد كرؤيةٍ لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إذ يعد ركناً أساسياً من رؤية المملكة 2030 من أجل النمو وتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي؛ حتى تتبوأ المملكة مكانةً رياديةً في التنمية العالمية.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع فـ"نيوم هي الحلم الجريء والطموح الشجاع، هي الرؤية التي ستشكّل المستقبل الجديد (وبالفعل؛ فكلمة "نيوم" ترمز لـ: "المستقبل الجديد")، هي مواجهة تحدي التغيير الذي لم يجرؤ أحد على خوضه من قبل، في زمن يحتاج فيه العالم للتفكير بطريقة مبتكرة وإيجاد حلول جديدة.

وأنشئت "نيوم" على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية لتكون ميداناً حيّاً ونابضاً بالتجارب، وتصبحَ منصّة عالمية ترسم فيها ريادة الأعمال والابتكار معالمَ المستقبل الجديد.

وستفتح "نيوم" أبوابَها لتكون موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

وستقدم "نيوم" نموذجاً جديداً للاستدامة، وستغدو مكاناً يركز على تطوير معايير جديدة لصحة المجتمع وحماية البيئة والاستخدام الأمثل للتقنية بفعالية وإنتاجية.

وتصميم هذا النموذج وإنشاؤه وإدارته قائم على أسلوب متحرر من المنهجيات القديمة للبنى التحتية الاقتصادية والبيئية التي تقيّد عادة البلدان الأخرى.

وتحظى "نيوم" بموقع جغرافي مثالي يؤهلها لتحقيق هذه الأهداف، فوجودها على مفترق طرق العالم سيمكّن 40% من سكان العالم من الوصول إليها في أقل من 4 ساعات، كما أن قرابة 10% من تجارة العالم تمرّ عبر البحر الأحمر، بل إن السفر من لندن إلى مطار "نيوم" الجديد سيستغرق 5 ساعات فقط، وساعتين من دبي أو القاهرة، و5 ساعات ونصف من زيوريخ.

يُذكر أن المصورين الثمانية الذين وثقوا هذه اللقطات الرائعة هم:

@justin_minns

@BamPerspectives

Aaron Jenkin

Ben Thouard

Callie Chee

Gary Cummins

Jean Marie Del Moral

Renee Capozzola

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