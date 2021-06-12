مسؤول ايراني.. طهران تدفع ثمن الهجوم على السفارة السعودية

هاجم مسؤول إيراني الأشخاص الذين هاجموا السفارة السعودية في طهران عام 2016، مشيراً إلى أنهم أضروا بإيران واقتصادها.

وقال علي رضا؛ نائب وزير الاتصالات والاعلام بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حسابه على تويتر "الهجوم على السفارة السعودية زاد حدة التوترات التي وقع ضحيتها المصدّرون والقطاع الخاص في إيران".

وتابع رضا "لا يمكن لمهاجمي سفارة الجيران أن يكونوا شركاء سياسيين وفي الوقت نفسه يريدون التجارة مع جيرانهم، التجارة تحتاج إلى الاستقرار وليس المغامرة والعداوة".