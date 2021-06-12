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مسؤول ايراني.. طهران تدفع ثمن الهجوم على السفارة السعودية

هاجم مسؤول إيراني الأشخاص الذين هاجموا السفارة السعودية في طهران عام 2016، مشيراً إلى أنهم أضروا بإيران واقتصادها.

وقال علي رضا؛ نائب وزير الاتصالات والاعلام بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حسابه على تويتر "الهجوم على السفارة السعودية زاد حدة التوترات التي وقع ضحيتها المصدّرون والقطاع الخاص في إيران".

وتابع رضا "لا يمكن لمهاجمي سفارة الجيران أن يكونوا شركاء سياسيين وفي الوقت نفسه يريدون التجارة مع جيرانهم، التجارة تحتاج إلى الاستقرار وليس المغامرة والعداوة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول ايراني.. طهران تدفع ثمن الهجوم على السفارة السعودية
سبق

هاجم مسؤول إيراني الأشخاص الذين هاجموا السفارة السعودية في طهران عام 2016، مشيراً إلى أنهم أضروا بإيران واقتصادها.

وقال علي رضا؛ نائب وزير الاتصالات والاعلام بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حسابه على تويتر "الهجوم على السفارة السعودية زاد حدة التوترات التي وقع ضحيتها المصدّرون والقطاع الخاص في إيران".

وتابع رضا "لا يمكن لمهاجمي سفارة الجيران أن يكونوا شركاء سياسيين وفي الوقت نفسه يريدون التجارة مع جيرانهم، التجارة تحتاج إلى الاستقرار وليس المغامرة والعداوة".

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:27 AM

مسؤول ايراني.. طهران تدفع ثمن الهجوم على السفارة السعودية

A A A
خالد علي - الرياض
9
35,959

هاجم مسؤول إيراني الأشخاص الذين هاجموا السفارة السعودية في طهران عام 2016، مشيراً إلى أنهم أضروا بإيران واقتصادها.

وقال علي رضا؛ نائب وزير الاتصالات والاعلام بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حسابه على تويتر "الهجوم على السفارة السعودية زاد حدة التوترات التي وقع ضحيتها المصدّرون والقطاع الخاص في إيران".

وتابع رضا "لا يمكن لمهاجمي سفارة الجيران أن يكونوا شركاء سياسيين وفي الوقت نفسه يريدون التجارة مع جيرانهم، التجارة تحتاج إلى الاستقرار وليس المغامرة والعداوة".

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