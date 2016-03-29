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كورونا في فلسطين.. 1786 إصابة جديدة و18 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1181 حالة تعافٍ، و18 حالة وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 207 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 65 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 690 مصاباً.

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كورونا في فلسطين.. 1786 إصابة جديدة و18 حالة وفاة
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1181 حالة تعافٍ، و18 حالة وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 207 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 65 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 690 مصاباً.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:58 PM

كورونا في فلسطين.. 1786 إصابة جديدة و18 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 1786 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1181 حالة تعافٍ، و18 حالة وفاة، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 207 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 65 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 690 مصاباً.

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