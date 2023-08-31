تأهل منتخب مصر ومنتخب تونس لنصف نهائي كأس العرب للسيدات

تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة منافسات بطولة كأس العرب للسيدات الثالثة والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وشهد لقاء منتخب مصر مع منتخب تونس التعادل الإيجابي 2 / 2 في مباراة قوية أُقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وبهذه النتيجة تأهل منتخبا تونس ومصر عن المجموعة الأولى فيما تلاشت حظوظ المنتخب اللبناني الذي يواجه في آخر مباريات المجموعة الأولى منتخب السودان.

وسجل هدفي منتخب مصر اللاعبة نادين غازي، بينما جاءت ثنائية منتخب تونس عن طريق آية الجدي وصابرين اللوزي.