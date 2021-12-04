خبير طقس: "المربعانية" خصائص جوية ليس لها وقت محدد باليوم لا تتقدم عنه أو تتأخر

يختلف وقت دخولها من سنة لأخرى

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، إن المربعانية لا يوجد لها وقت محدّد باليوم لا تتقدم عنه أو تتأخر، بل هي خصائص جوية متى ما تحققت نقول دخلت.

وأضاف قائلاً: وعليه، فإن المربعانية يختلف وقت دخولها من سنة لأخرى، في هامش زمني قد يصل لنحو أسبوعين على أكثر تقدير.. هذا والله أعلم".