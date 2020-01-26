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حادث أصم أذنيه.. عملية ناجحة تُعيد السمع لمصاب بـ"المدينة الطبية" بمكة

كسر في قاع الجمجمة مع انفصال لعُظيمات "الوسطى" ينتهي بترميم وتوصيل

أجرى فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عملية ناجحة، أسهمت -بفضل الله- في إعادة السمع لمصاب في حادث مروري سابقًا، كان يعاني من كسر في قاع الجمجمة مع انفصال لعظيمات الأذن الوسطى نتيجة حادث مروري.. وبعد عدة مراجعات لعدد من المستشفيات تم وصف سماعات طبية لم يستطع التأقلم معها.

وقرر الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، إجراء عملية ترميم وتوصيل لعظيمات الأذن الوسطى عن طريق الميكروسكوب الجراحي، التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تماثَلَ المصاب للشفاء، وتم الاستغناء عن السماعات، واستعاد سمعه وهو بأتم الصحة والعافية.

فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حادث أصم أذنيه.. عملية ناجحة تُعيد السمع لمصاب بـ"المدينة الطبية" بمكة
سبق

أجرى فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عملية ناجحة، أسهمت -بفضل الله- في إعادة السمع لمصاب في حادث مروري سابقًا، كان يعاني من كسر في قاع الجمجمة مع انفصال لعظيمات الأذن الوسطى نتيجة حادث مروري.. وبعد عدة مراجعات لعدد من المستشفيات تم وصف سماعات طبية لم يستطع التأقلم معها.

وقرر الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، إجراء عملية ترميم وتوصيل لعظيمات الأذن الوسطى عن طريق الميكروسكوب الجراحي، التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تماثَلَ المصاب للشفاء، وتم الاستغناء عن السماعات، واستعاد سمعه وهو بأتم الصحة والعافية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
12:49 PM

حادث أصم أذنيه.. عملية ناجحة تُعيد السمع لمصاب بـ"المدينة الطبية" بمكة

كسر في قاع الجمجمة مع انفصال لعُظيمات "الوسطى" ينتهي بترميم وتوصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أجرى فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عملية ناجحة، أسهمت -بفضل الله- في إعادة السمع لمصاب في حادث مروري سابقًا، كان يعاني من كسر في قاع الجمجمة مع انفصال لعظيمات الأذن الوسطى نتيجة حادث مروري.. وبعد عدة مراجعات لعدد من المستشفيات تم وصف سماعات طبية لم يستطع التأقلم معها.

وقرر الفريق الطبي بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، إجراء عملية ترميم وتوصيل لعظيمات الأذن الوسطى عن طريق الميكروسكوب الجراحي، التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث تماثَلَ المصاب للشفاء، وتم الاستغناء عن السماعات، واستعاد سمعه وهو بأتم الصحة والعافية.

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