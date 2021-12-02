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وسط أنباء عن مفاوضات تركيه أيضًا.. الدولي المصري"النني" على رادار الاتحاد

أشارت تقارير صحفية، اليوم الخميس، إلى أن نادي الاتحاد السعودي بدأ في مفاوضة لاعب الأرسنال الإنجليزي، الدولي المصري محمد النني.

وكشف علاء نظمي، وكيل أعمال اللاعب من خلال تصريحات تلفزيوينة إلى وجود عرض خليجي للنني، لكنه لم يفصح عن اسم النادي .

ومن المتوقع استئناف المفاوضات خلال فترة الانتقالات في الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن جالطة سراي وفنر بخشة التركيين دخلا على خط المفاوضات مع اللاعب.

وقد يعيق الاتحاد السعودي في مواصلة مشوار المفاوضات، عدم إكمال ملف الكفاءة المالية، وفي حال إغلاق هذا الملف فإنه بإمكان النادي البدء في إبرام الصفقات الشتويه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وسط أنباء عن مفاوضات تركيه أيضًا.. الدولي المصري"النني" على رادار الاتحاد
سبق

أشارت تقارير صحفية، اليوم الخميس، إلى أن نادي الاتحاد السعودي بدأ في مفاوضة لاعب الأرسنال الإنجليزي، الدولي المصري محمد النني.

وكشف علاء نظمي، وكيل أعمال اللاعب من خلال تصريحات تلفزيوينة إلى وجود عرض خليجي للنني، لكنه لم يفصح عن اسم النادي .

ومن المتوقع استئناف المفاوضات خلال فترة الانتقالات في الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن جالطة سراي وفنر بخشة التركيين دخلا على خط المفاوضات مع اللاعب.

وقد يعيق الاتحاد السعودي في مواصلة مشوار المفاوضات، عدم إكمال ملف الكفاءة المالية، وفي حال إغلاق هذا الملف فإنه بإمكان النادي البدء في إبرام الصفقات الشتويه.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
07:31 PM

وسط أنباء عن مفاوضات تركيه أيضًا.. الدولي المصري"النني" على رادار الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أشارت تقارير صحفية، اليوم الخميس، إلى أن نادي الاتحاد السعودي بدأ في مفاوضة لاعب الأرسنال الإنجليزي، الدولي المصري محمد النني.

وكشف علاء نظمي، وكيل أعمال اللاعب من خلال تصريحات تلفزيوينة إلى وجود عرض خليجي للنني، لكنه لم يفصح عن اسم النادي .

ومن المتوقع استئناف المفاوضات خلال فترة الانتقالات في الميركاتو الشتوي المقبل.

يذكر أن جالطة سراي وفنر بخشة التركيين دخلا على خط المفاوضات مع اللاعب.

وقد يعيق الاتحاد السعودي في مواصلة مشوار المفاوضات، عدم إكمال ملف الكفاءة المالية، وفي حال إغلاق هذا الملف فإنه بإمكان النادي البدء في إبرام الصفقات الشتويه.

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