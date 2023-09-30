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مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا

‬يأتي دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكة

ينطلق مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، غداً، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر نادي الصقور بملهم (شمال مدينة الرياض).

وأوضح النادي في بيان صحافي أن المزاد جاء ضمن (روزنامة الصقور) لعام 2021، التي أعدها النادي، وتبين مواعيد فعاليات الصقور طيلة العام، و يقام المزاد حرصاً من النادي على استدامة هواية الصيد بالصقور، وتلبية احتياجات ومتطلبات عشاق الصقور والصيد بها، ونقل هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق إلى الأجيال القادمة.

ويأتي المزاد دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكة؛ حيث استعد النادي بخمس فرق لاستقبال الصقر ومالكه، في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.

ويجري المزاد بشكل مباشر، ويبث عبر القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي على منصَّات التواصل الاجتماعي؛ حيث يوفر النادي مزايا للصقارين والمشترين؛ منها توثيق الطرح، وتأمين السكن والنقل للطواريح والمُلَّاك إلى مقر المزاد، وإصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، والسحب على جوائز للمشاركين في المزاد في الحفل الختامي، كما لا تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا
سبق

ينطلق مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، غداً، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر نادي الصقور بملهم (شمال مدينة الرياض).

وأوضح النادي في بيان صحافي أن المزاد جاء ضمن (روزنامة الصقور) لعام 2021، التي أعدها النادي، وتبين مواعيد فعاليات الصقور طيلة العام، و يقام المزاد حرصاً من النادي على استدامة هواية الصيد بالصقور، وتلبية احتياجات ومتطلبات عشاق الصقور والصيد بها، ونقل هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق إلى الأجيال القادمة.

ويأتي المزاد دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكة؛ حيث استعد النادي بخمس فرق لاستقبال الصقر ومالكه، في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.

ويجري المزاد بشكل مباشر، ويبث عبر القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي على منصَّات التواصل الاجتماعي؛ حيث يوفر النادي مزايا للصقارين والمشترين؛ منها توثيق الطرح، وتأمين السكن والنقل للطواريح والمُلَّاك إلى مقر المزاد، وإصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، والسحب على جوائز للمشاركين في المزاد في الحفل الختامي، كما لا تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:44 PM

مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا

‬يأتي دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينطلق مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، غداً، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، وذلك في مقر نادي الصقور بملهم (شمال مدينة الرياض).

وأوضح النادي في بيان صحافي أن المزاد جاء ضمن (روزنامة الصقور) لعام 2021، التي أعدها النادي، وتبين مواعيد فعاليات الصقور طيلة العام، و يقام المزاد حرصاً من النادي على استدامة هواية الصيد بالصقور، وتلبية احتياجات ومتطلبات عشاق الصقور والصيد بها، ونقل هذا الموروث الثقافي والإنساني العريق إلى الأجيال القادمة.

ويأتي المزاد دعماً للطواريح في جميع مناطق المملكة؛ حيث استعد النادي بخمس فرق لاستقبال الصقر ومالكه، في المناطق الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية.

ويجري المزاد بشكل مباشر، ويبث عبر القنوات التلفزيونية الناقلة وحسابات النادي على منصَّات التواصل الاجتماعي؛ حيث يوفر النادي مزايا للصقارين والمشترين؛ منها توثيق الطرح، وتأمين السكن والنقل للطواريح والمُلَّاك إلى مقر المزاد، وإصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، والسحب على جوائز للمشاركين في المزاد في الحفل الختامي، كما لا تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

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