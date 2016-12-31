النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته

ناقش العديد من الموضوعات وخروج بعدة توصيات

عقدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية ورئيس اللجنة النسائية لمجلس رواد المسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أولى جلسات المجلس عن بُعد.

وجرى خلال اللقاء توصيف مهام المجلس؛ لما له من آثار ومقترحات واستشارات تصبّ في خدمة قاصدات بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات والخروج منها بعدة توصيات للعمل عليها؛ تحقيقًا لرسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل.

حضر المجلس كلٌّ من الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة دينا بنت شاكر العبدلي، والدكتورة سلوى بنت سعد الغالبي، وفاتن بنت محمد حسي، ورئيس المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام سليمان الزايدي.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته
سبق

عقدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية ورئيس اللجنة النسائية لمجلس رواد المسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أولى جلسات المجلس عن بُعد.

وجرى خلال اللقاء توصيف مهام المجلس؛ لما له من آثار ومقترحات واستشارات تصبّ في خدمة قاصدات بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات والخروج منها بعدة توصيات للعمل عليها؛ تحقيقًا لرسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل.

حضر المجلس كلٌّ من الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة دينا بنت شاكر العبدلي، والدكتورة سلوى بنت سعد الغالبي، وفاتن بنت محمد حسي، ورئيس المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام سليمان الزايدي.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
11:16 AM

مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته

ناقش العديد من الموضوعات وخروج بعدة توصيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
439

عقدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية ورئيس اللجنة النسائية لمجلس رواد المسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أولى جلسات المجلس عن بُعد.

وجرى خلال اللقاء توصيف مهام المجلس؛ لما له من آثار ومقترحات واستشارات تصبّ في خدمة قاصدات بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات والخروج منها بعدة توصيات للعمل عليها؛ تحقيقًا لرسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل.

حضر المجلس كلٌّ من الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة دينا بنت شاكر العبدلي، والدكتورة سلوى بنت سعد الغالبي، وفاتن بنت محمد حسي، ورئيس المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام سليمان الزايدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة