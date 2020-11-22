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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن

هنأه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه فيه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها اليوم.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالة ملك الأردن على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه فيه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها اليوم.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالة ملك الأردن على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
10:27 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:22 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك الأردن

هنأه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
717

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه فيه بنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة خلال هذا العام واختتمت اجتماعاتها اليوم.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالة ملك الأردن على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية.

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