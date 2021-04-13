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والدة "العاصمي" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس والدة يحيى بن محمد العاصمي وكيل محافظة محايل، وسيصلى عليها بعد صلاة العصر اليوم وتدفن بمقبرة سحر آل عاصم.

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعاصمي وكافة أفراد أسرته، داعية الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته.

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والدة "العاصمي" في ذمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس والدة يحيى بن محمد العاصمي وكيل محافظة محايل، وسيصلى عليها بعد صلاة العصر اليوم وتدفن بمقبرة سحر آل عاصم.

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعاصمي وكافة أفراد أسرته، داعية الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
11:18 AM

والدة "العاصمي" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس والدة يحيى بن محمد العاصمي وكيل محافظة محايل، وسيصلى عليها بعد صلاة العصر اليوم وتدفن بمقبرة سحر آل عاصم.

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعاصمي وكافة أفراد أسرته، داعية الله أن يسكن الفقيدة فسيح جناته.

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