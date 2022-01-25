6 أشواط أولها لـ"مفتوح 2019".. "حفل سباق فروسية حائل الـ13" ينطلق غدًا

بدعم من نادي سباقات الخيل بالرياض.. و"التبيناوي": الثالث للدرجة المبتدئة

ينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر يوم غد الأربعاء، حفل سِباقه الثالث عشر للموسم الحالي 1443هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل بالرياض.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، أن السباق يتكون من ستة أشواط.

وبيّن: "خُصص الشوط الأول للدرجة مفتوح مواليد 2019م، والشوط الثاني لمفتوح الخيل العربية؛ بينما خُصص الشوط الثالث للدرجة المبتدئة، أما الشوط الرابع فخصص لمفتوح الدرجات؛ في حين خُصص الشوط الخامس من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط السادس مفتوح مواليد 2018م".