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"السبيعي" يثمّن شكر وإشادة "ابن حثلين" بافتتاح "فندق أنوفا"

ثمّن فهاد بن متعب السبيعي، مالك "أنوفا الصياهد"، أول فندق يُعنى بمُلاك وقاصدي أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، الشكر الذي قدمه له الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد فهاد السبيعي أن إشادة "ابن حثلين" دافع كبير له ولكل المستثمرين للدخول والعمل في قطاع الإبل الذي بات يشكل منطقة جذب لرؤوس الأموال نظير الدعم اللامحدود، ويليه المشرف العام ورئيس مجلس الإدارة.

وكان الشيخ فهد بن حثلين قال في تغريدة له: "الصياهد مختلفة هذا العام في استقبال زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (5) بعد افتتاح فندق أنوفا ليلة البارحة الذي يعد أول المبادرات الاستثمارية ونواة حقيقية لرفاهية قاصدي المهرجان، أكرر شكري إلى رائد الأعمال فهاد بن متعب السبيعي".

يُذكر أن فندق أنوفا بدأ إنشاؤه عام 1439هـ على مساحة خمسة آلاف متر، واستغرق بناؤه عامين بعد الانتهاء من التصاميم الأولية، ويضم أكثر 230 غرفة وعدة أجنحة فاخرة، وغرف ملكية، خاصة إلى جانب قاعتين للاجتماعات ونادٍ صحي ويحتوي على منتزه بري ومخيمات خارجية للمرتادين.

نادي الإبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السبيعي" يثمّن شكر وإشادة "ابن حثلين" بافتتاح "فندق أنوفا"
سبق

ثمّن فهاد بن متعب السبيعي، مالك "أنوفا الصياهد"، أول فندق يُعنى بمُلاك وقاصدي أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، الشكر الذي قدمه له الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد فهاد السبيعي أن إشادة "ابن حثلين" دافع كبير له ولكل المستثمرين للدخول والعمل في قطاع الإبل الذي بات يشكل منطقة جذب لرؤوس الأموال نظير الدعم اللامحدود، ويليه المشرف العام ورئيس مجلس الإدارة.

وكان الشيخ فهد بن حثلين قال في تغريدة له: "الصياهد مختلفة هذا العام في استقبال زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (5) بعد افتتاح فندق أنوفا ليلة البارحة الذي يعد أول المبادرات الاستثمارية ونواة حقيقية لرفاهية قاصدي المهرجان، أكرر شكري إلى رائد الأعمال فهاد بن متعب السبيعي".

يُذكر أن فندق أنوفا بدأ إنشاؤه عام 1439هـ على مساحة خمسة آلاف متر، واستغرق بناؤه عامين بعد الانتهاء من التصاميم الأولية، ويضم أكثر 230 غرفة وعدة أجنحة فاخرة، وغرف ملكية، خاصة إلى جانب قاعتين للاجتماعات ونادٍ صحي ويحتوي على منتزه بري ومخيمات خارجية للمرتادين.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
10:56 PM

"السبيعي" يثمّن شكر وإشادة "ابن حثلين" بافتتاح "فندق أنوفا"

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نافل السبيعي - الرياض
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ثمّن فهاد بن متعب السبيعي، مالك "أنوفا الصياهد"، أول فندق يُعنى بمُلاك وقاصدي أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، الشكر الذي قدمه له الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد فهاد السبيعي أن إشادة "ابن حثلين" دافع كبير له ولكل المستثمرين للدخول والعمل في قطاع الإبل الذي بات يشكل منطقة جذب لرؤوس الأموال نظير الدعم اللامحدود، ويليه المشرف العام ورئيس مجلس الإدارة.

وكان الشيخ فهد بن حثلين قال في تغريدة له: "الصياهد مختلفة هذا العام في استقبال زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (5) بعد افتتاح فندق أنوفا ليلة البارحة الذي يعد أول المبادرات الاستثمارية ونواة حقيقية لرفاهية قاصدي المهرجان، أكرر شكري إلى رائد الأعمال فهاد بن متعب السبيعي".

يُذكر أن فندق أنوفا بدأ إنشاؤه عام 1439هـ على مساحة خمسة آلاف متر، واستغرق بناؤه عامين بعد الانتهاء من التصاميم الأولية، ويضم أكثر 230 غرفة وعدة أجنحة فاخرة، وغرف ملكية، خاصة إلى جانب قاعتين للاجتماعات ونادٍ صحي ويحتوي على منتزه بري ومخيمات خارجية للمرتادين.

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