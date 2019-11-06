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أمر ملكي بترقية 536 عضواً من النيابة العامة

في إطار الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لجهاز النيابة العامة، وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات السامية.

وحثّ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

الملك سلمان بن عبدالعزيز ترقية النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمر ملكي بترقية 536 عضواً من النيابة العامة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لجهاز النيابة العامة، وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات السامية.

وحثّ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:16 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
03:33 PM

أمر ملكي بترقية 536 عضواً من النيابة العامة

في إطار الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,239

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 536 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لجهاز النيابة العامة، وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات السامية.

وحثّ النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

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