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الغذاء الدواء: التقديم على التراخيص متاح من خلال "غد"

سواء لمصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية أو مكتب علمي

أكّدت هيئة الغذاء والدواء أن التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني (غد) للحصول على الترخيص إلكترونيًا.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: "سهلناها بإمكانك الحصول على ترخيص مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية ومكتب علمي ومركز متابعة دراسات سريرية.. طباعة الترخيص وأنت مكانك".

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الغذاء الدواء: التقديم على التراخيص متاح من خلال "غد"
سبق

أكّدت هيئة الغذاء والدواء أن التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني (غد) للحصول على الترخيص إلكترونيًا.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: "سهلناها بإمكانك الحصول على ترخيص مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية ومكتب علمي ومركز متابعة دراسات سريرية.. طباعة الترخيص وأنت مكانك".

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:42 PM

الغذاء الدواء: التقديم على التراخيص متاح من خلال "غد"

سواء لمصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية أو مكتب علمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت هيئة الغذاء والدواء أن التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني (غد) للحصول على الترخيص إلكترونيًا.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: "سهلناها بإمكانك الحصول على ترخيص مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية ومكتب علمي ومركز متابعة دراسات سريرية.. طباعة الترخيص وأنت مكانك".

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