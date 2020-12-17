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هل تتواصل أمطار الرياض والشرقية اليوم؟ .. الإجابة بتوقيع "المسند"

تحدّث عن كتلة هوائية باردة تؤثر في الشمال والوسط وتزحف جنوباً

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة على الرياض والشرقية.

وقال اليوم الثلاثاء عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الشتوية اليوم مؤثرة على أجزاءٍ من #الشرقية، ووسط وجنوب منطقة #الرياض، ويشتمل نطاق التأثير أيضاً على أجزاءٍ من مناطق: #عسير و #الباحة #جازان.

وتابع: كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر حالياً في الشمال والوسط، وتزحف جنوباً وتتوسع خلال ما تبقى من هذا الأسبوع حتى تبلغ ذروتها وشدتها يوم الأحد أو قبله بيوم، وهذا يتزامن مع مرتفع جوي H يعمل على استقرار الأجواء (سماء صافية وأجواء باردة).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

حالة الطقس أمطار الرياض الشرقية كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تتواصل أمطار الرياض والشرقية اليوم؟ .. الإجابة بتوقيع "المسند"
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة على الرياض والشرقية.

وقال اليوم الثلاثاء عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الشتوية اليوم مؤثرة على أجزاءٍ من #الشرقية، ووسط وجنوب منطقة #الرياض، ويشتمل نطاق التأثير أيضاً على أجزاءٍ من مناطق: #عسير و #الباحة #جازان.

وتابع: كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر حالياً في الشمال والوسط، وتزحف جنوباً وتتوسع خلال ما تبقى من هذا الأسبوع حتى تبلغ ذروتها وشدتها يوم الأحد أو قبله بيوم، وهذا يتزامن مع مرتفع جوي H يعمل على استقرار الأجواء (سماء صافية وأجواء باردة).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:15 AM

هل تتواصل أمطار الرياض والشرقية اليوم؟ .. الإجابة بتوقيع "المسند"

تحدّث عن كتلة هوائية باردة تؤثر في الشمال والوسط وتزحف جنوباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة على الرياض والشرقية.

وقال اليوم الثلاثاء عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الشتوية اليوم مؤثرة على أجزاءٍ من #الشرقية، ووسط وجنوب منطقة #الرياض، ويشتمل نطاق التأثير أيضاً على أجزاءٍ من مناطق: #عسير و #الباحة #جازان.

وتابع: كتلة هوائية باردة وجافة تؤثر حالياً في الشمال والوسط، وتزحف جنوباً وتتوسع خلال ما تبقى من هذا الأسبوع حتى تبلغ ذروتها وشدتها يوم الأحد أو قبله بيوم، وهذا يتزامن مع مرتفع جوي H يعمل على استقرار الأجواء (سماء صافية وأجواء باردة).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة وأجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

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