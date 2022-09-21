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أمطار رعدية على "جازان" .. و"المدني" يحذّر: اتبعوا الإرشادات

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الريث والطوال وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما شمل التنبيه نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب وبيش و صبيا وضمد، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أمطار رعدية على "جازان" .. و"المدني" يحذّر: اتبعوا الإرشادات
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الريث والطوال وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما شمل التنبيه نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب وبيش و صبيا وضمد، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
12:36 PM

أمطار رعدية على "جازان" .. و"المدني" يحذّر: اتبعوا الإرشادات

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الريث والطوال وصامطة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما شمل التنبيه نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان، ومحافظات: الدرب وبيش و صبيا وضمد، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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