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"فيسبوك" تتخذ قرارًا مثيرًا بشأن تطبيق "ماسنجر"

أزالت خدمة مجانية ووضعت لها أيقونة خاصة

اتخذت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرارًا مثيرًا بشأن تطبيقها الأشهر للدردشة "ماسنجر".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا بشأن وجود ألعاب فيسبوك الفورية "فيسبوك جيمز إنستانت"، ووجودها داخل تطبيق "ماسنجر" منذ عام 2016.

وقررت فيسبوك أن تزيل خدمة "ألعاب فيسبوك الفورية" المجانية من تطبيق "ماسنجر" وتضع لها أيقونة مخصصة لذلك الأمر.

واتخذت فيسبوك هذا القرار، نظرًا للشعبية المفاجئة التي اجتاحت تلك الخدمة، بعدما سجلت أكثر من 20 مليار جلسة لعب تقريبًا خلال عامين فقط.

ووضعت "ألعاب فيسبوك الفورية" ضمن خلاصة الأخبار "نيوز فيد"، لتظهر في تطبيقي "فيسبوك" و"فيسبوك لايت"، وجعلت لها تبويتاً مخصصاً به باسم "Gaming".

كما أن فيسبوك اتخذت هذا القرار، بسبب شكوى عدد من مستخدمي ماسنجر، على أن خدمات "الألعاب الفورية" تصيبهم بحالة من الارتباك، خاصة وأنه في حالة الضغط بصورة خاطئة على أي أيقونة خاصة بتلك الألعاب قد تخرجهم من الدردشة التي يجرونها.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تتخذ قرارًا مثيرًا بشأن تطبيق "ماسنجر"
سبق

اتخذت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرارًا مثيرًا بشأن تطبيقها الأشهر للدردشة "ماسنجر".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا بشأن وجود ألعاب فيسبوك الفورية "فيسبوك جيمز إنستانت"، ووجودها داخل تطبيق "ماسنجر" منذ عام 2016.

وقررت فيسبوك أن تزيل خدمة "ألعاب فيسبوك الفورية" المجانية من تطبيق "ماسنجر" وتضع لها أيقونة مخصصة لذلك الأمر.

واتخذت فيسبوك هذا القرار، نظرًا للشعبية المفاجئة التي اجتاحت تلك الخدمة، بعدما سجلت أكثر من 20 مليار جلسة لعب تقريبًا خلال عامين فقط.

ووضعت "ألعاب فيسبوك الفورية" ضمن خلاصة الأخبار "نيوز فيد"، لتظهر في تطبيقي "فيسبوك" و"فيسبوك لايت"، وجعلت لها تبويتاً مخصصاً به باسم "Gaming".

كما أن فيسبوك اتخذت هذا القرار، بسبب شكوى عدد من مستخدمي ماسنجر، على أن خدمات "الألعاب الفورية" تصيبهم بحالة من الارتباك، خاصة وأنه في حالة الضغط بصورة خاطئة على أي أيقونة خاصة بتلك الألعاب قد تخرجهم من الدردشة التي يجرونها.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:59 AM

"فيسبوك" تتخذ قرارًا مثيرًا بشأن تطبيق "ماسنجر"

أزالت خدمة مجانية ووضعت لها أيقونة خاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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اتخذت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرارًا مثيرًا بشأن تطبيقها الأشهر للدردشة "ماسنجر".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا بشأن وجود ألعاب فيسبوك الفورية "فيسبوك جيمز إنستانت"، ووجودها داخل تطبيق "ماسنجر" منذ عام 2016.

وقررت فيسبوك أن تزيل خدمة "ألعاب فيسبوك الفورية" المجانية من تطبيق "ماسنجر" وتضع لها أيقونة مخصصة لذلك الأمر.

واتخذت فيسبوك هذا القرار، نظرًا للشعبية المفاجئة التي اجتاحت تلك الخدمة، بعدما سجلت أكثر من 20 مليار جلسة لعب تقريبًا خلال عامين فقط.

ووضعت "ألعاب فيسبوك الفورية" ضمن خلاصة الأخبار "نيوز فيد"، لتظهر في تطبيقي "فيسبوك" و"فيسبوك لايت"، وجعلت لها تبويتاً مخصصاً به باسم "Gaming".

كما أن فيسبوك اتخذت هذا القرار، بسبب شكوى عدد من مستخدمي ماسنجر، على أن خدمات "الألعاب الفورية" تصيبهم بحالة من الارتباك، خاصة وأنه في حالة الضغط بصورة خاطئة على أي أيقونة خاصة بتلك الألعاب قد تخرجهم من الدردشة التي يجرونها.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,209
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,282
29 مليار ..

29 مليار ..

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