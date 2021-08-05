النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير القصيم يوجّه بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات خالفت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

بناء على ما ورد من الجهات المعنية.. ونفذت في "بريدة وعنيزة والرس والخبراء"

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين، أن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير القصيم يوجّه بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات خالفت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
سبق

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين، أن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:54 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
11:25 PM

أمير القصيم يوجّه بإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات خالفت الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

بناء على ما ورد من الجهات المعنية.. ونفذت في "بريدة وعنيزة والرس والخبراء"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
1
1,409

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين، أن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء، مؤكداً أن توجيه أمير المنطقة نص على أنه لا تهاون مع من لا يلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة