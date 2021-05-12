العطش يحاصر عفيف منذ أسابيع.. و"المياه": جارٍ تعزيز المصادر

أزمة متكررة تنشأ بين الحين والآخر وتظهر معها سوق سوداء للصهاريج

يعاني منذ عدة أسابيع سكان محافظة عفيف من شح المياه وتأخذهم إلى طوابير المنتظرين حول شيب المياه لغرض الحصول على صهريج مياه بعد أن خذلتهم شبكة المياه التي تغذي خزاناتهم الأرضية.

"سبق" تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي، والتي جميعها تشتكي من انقطاع مياه الشبكة أو ضعفها عن منازلهم منذ عدة أسابيع، وشحّ متكرر كل فترة، حيث أصبح هاجساً يؤرقهم بين الحين والآخر.

كما تؤدي بدورها هذه الأزمة لنشوء سوق سوداء لصهاريج المياه، حتى إن أسعارها تصل لأسعار غير معقولة في معروض السوق حسب المعتاد.

وطالب الجميع "المياه" بضرورة معالجة هذه المشكلة المتكررة، كما طالبوا الوزارة بمتابعة هذه الأزمة ورصد مرات تكرارها ومعرفة السبب وتصحيحه، فالدولة لم تدخر جهداً ولا دعماً في سبيل حصول المواطن على كافة حقوقه ولا تسمح بالتقصير في شأنه.

بدورها "سبق" تواصلت مع شركة المياه الوطنية للتعليق على هذه الأزمة، وكان ردهم كالتالي: "نحيطكم بأنه جارٍ تعزيز مصادر المياه التي تغذي محافظة عفيف، فقد تم حفر عدد من الآبار الجديدة تكفل ضمان مستويات ضخ كافية، وبانتظار استكمال تركيب معداتها من مضخات وأنابيب، وفيما يتعلق بالأشياب فيجري مراجعة وتطوير وتشغيل محطات التعبئة وتأهيلها بأنظمة وتجهيزات لازمة، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح عقود تشغيل وإدارة لها".

وختمت: "وترحب شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عبر الاتصال على الرقم 920001744 أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة أو من خلال زيارة أقرب مركز لخدمات العملاء".