النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العطش يحاصر عفيف منذ أسابيع.. و"المياه": جارٍ تعزيز المصادر

أزمة متكررة تنشأ بين الحين والآخر وتظهر معها سوق سوداء للصهاريج

يعاني منذ عدة أسابيع سكان محافظة عفيف من شح المياه وتأخذهم إلى طوابير المنتظرين حول شيب المياه لغرض الحصول على صهريج مياه بعد أن خذلتهم شبكة المياه التي تغذي خزاناتهم الأرضية.

"سبق" تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي، والتي جميعها تشتكي من انقطاع مياه الشبكة أو ضعفها عن منازلهم منذ عدة أسابيع، وشحّ متكرر كل فترة، حيث أصبح هاجساً يؤرقهم بين الحين والآخر.

كما تؤدي بدورها هذه الأزمة لنشوء سوق سوداء لصهاريج المياه، حتى إن أسعارها تصل لأسعار غير معقولة في معروض السوق حسب المعتاد.

وطالب الجميع "المياه" بضرورة معالجة هذه المشكلة المتكررة، كما طالبوا الوزارة بمتابعة هذه الأزمة ورصد مرات تكرارها ومعرفة السبب وتصحيحه، فالدولة لم تدخر جهداً ولا دعماً في سبيل حصول المواطن على كافة حقوقه ولا تسمح بالتقصير في شأنه.

بدورها "سبق" تواصلت مع شركة المياه الوطنية للتعليق على هذه الأزمة، وكان ردهم كالتالي: "نحيطكم بأنه جارٍ تعزيز مصادر المياه التي تغذي محافظة عفيف، فقد تم حفر عدد من الآبار الجديدة تكفل ضمان مستويات ضخ كافية، وبانتظار استكمال تركيب معداتها من مضخات وأنابيب، وفيما يتعلق بالأشياب فيجري مراجعة وتطوير وتشغيل محطات التعبئة وتأهيلها بأنظمة وتجهيزات لازمة، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح عقود تشغيل وإدارة لها".

وختمت: "وترحب شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عبر الاتصال على الرقم 920001744 أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة أو من خلال زيارة أقرب مركز لخدمات العملاء".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
العطش يحاصر عفيف منذ أسابيع.. و"المياه": جارٍ تعزيز المصادر
سبق

يعاني منذ عدة أسابيع سكان محافظة عفيف من شح المياه وتأخذهم إلى طوابير المنتظرين حول شيب المياه لغرض الحصول على صهريج مياه بعد أن خذلتهم شبكة المياه التي تغذي خزاناتهم الأرضية.

"سبق" تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي، والتي جميعها تشتكي من انقطاع مياه الشبكة أو ضعفها عن منازلهم منذ عدة أسابيع، وشحّ متكرر كل فترة، حيث أصبح هاجساً يؤرقهم بين الحين والآخر.

كما تؤدي بدورها هذه الأزمة لنشوء سوق سوداء لصهاريج المياه، حتى إن أسعارها تصل لأسعار غير معقولة في معروض السوق حسب المعتاد.

وطالب الجميع "المياه" بضرورة معالجة هذه المشكلة المتكررة، كما طالبوا الوزارة بمتابعة هذه الأزمة ورصد مرات تكرارها ومعرفة السبب وتصحيحه، فالدولة لم تدخر جهداً ولا دعماً في سبيل حصول المواطن على كافة حقوقه ولا تسمح بالتقصير في شأنه.

بدورها "سبق" تواصلت مع شركة المياه الوطنية للتعليق على هذه الأزمة، وكان ردهم كالتالي: "نحيطكم بأنه جارٍ تعزيز مصادر المياه التي تغذي محافظة عفيف، فقد تم حفر عدد من الآبار الجديدة تكفل ضمان مستويات ضخ كافية، وبانتظار استكمال تركيب معداتها من مضخات وأنابيب، وفيما يتعلق بالأشياب فيجري مراجعة وتطوير وتشغيل محطات التعبئة وتأهيلها بأنظمة وتجهيزات لازمة، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح عقود تشغيل وإدارة لها".

وختمت: "وترحب شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عبر الاتصال على الرقم 920001744 أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة أو من خلال زيارة أقرب مركز لخدمات العملاء".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
04:31 PM

العطش يحاصر عفيف منذ أسابيع.. و"المياه": جارٍ تعزيز المصادر

أزمة متكررة تنشأ بين الحين والآخر وتظهر معها سوق سوداء للصهاريج

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
4,269

يعاني منذ عدة أسابيع سكان محافظة عفيف من شح المياه وتأخذهم إلى طوابير المنتظرين حول شيب المياه لغرض الحصول على صهريج مياه بعد أن خذلتهم شبكة المياه التي تغذي خزاناتهم الأرضية.

"سبق" تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي، والتي جميعها تشتكي من انقطاع مياه الشبكة أو ضعفها عن منازلهم منذ عدة أسابيع، وشحّ متكرر كل فترة، حيث أصبح هاجساً يؤرقهم بين الحين والآخر.

كما تؤدي بدورها هذه الأزمة لنشوء سوق سوداء لصهاريج المياه، حتى إن أسعارها تصل لأسعار غير معقولة في معروض السوق حسب المعتاد.

وطالب الجميع "المياه" بضرورة معالجة هذه المشكلة المتكررة، كما طالبوا الوزارة بمتابعة هذه الأزمة ورصد مرات تكرارها ومعرفة السبب وتصحيحه، فالدولة لم تدخر جهداً ولا دعماً في سبيل حصول المواطن على كافة حقوقه ولا تسمح بالتقصير في شأنه.

بدورها "سبق" تواصلت مع شركة المياه الوطنية للتعليق على هذه الأزمة، وكان ردهم كالتالي: "نحيطكم بأنه جارٍ تعزيز مصادر المياه التي تغذي محافظة عفيف، فقد تم حفر عدد من الآبار الجديدة تكفل ضمان مستويات ضخ كافية، وبانتظار استكمال تركيب معداتها من مضخات وأنابيب، وفيما يتعلق بالأشياب فيجري مراجعة وتطوير وتشغيل محطات التعبئة وتأهيلها بأنظمة وتجهيزات لازمة، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح عقود تشغيل وإدارة لها".

وختمت: "وترحب شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية، إما عبر الاتصال على الرقم 920001744 أو عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة أو من خلال زيارة أقرب مركز لخدمات العملاء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,757
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,514
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة