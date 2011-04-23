صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي . وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

شرطة عسير تباشر بلاغًا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-23 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي .



وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 08:43 PM

شرطة عسير تباشر بلاغًا عن فتاة لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أن شرطة محافظة أحد رفيدة باشرت أمس بلاغا عن وصول فتاة في العقد الثالث من العمر، للمستشفى، لإقدامها على إيذاء نفسها بتناول كمية من الأدوية لوجود خلاف عائلي .



وجرى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للفتاة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.