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تراجع أسعار النفط وسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام

انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.3%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء رغم البيانات الإيجابية المتعلقة بلقاحات "كورونا"، ووسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام، وفي ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وبدأت المملكة المتحدة التطعيم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" لفيروس "كورونا" أمس الثلاثاء، فيما تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستكشف عن موقفها منه غداً الخميس، كما أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أكدت أنه لم يثر مخاوف متعلقة بالسلامة.

وفي سياق منفصل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بنحو 910 آلاف برميل يومياً في العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة بأن ينخفض بمقدار 860 ألف برميل يومياً، وفق رويترز.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.3%، إلى 48.71 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.2% عند 45.49 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع أسعار النفط وسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء رغم البيانات الإيجابية المتعلقة بلقاحات "كورونا"، ووسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام، وفي ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وبدأت المملكة المتحدة التطعيم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" لفيروس "كورونا" أمس الثلاثاء، فيما تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستكشف عن موقفها منه غداً الخميس، كما أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أكدت أنه لم يثر مخاوف متعلقة بالسلامة.

وفي سياق منفصل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بنحو 910 آلاف برميل يومياً في العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة بأن ينخفض بمقدار 860 ألف برميل يومياً، وفق رويترز.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.3%، إلى 48.71 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.2% عند 45.49 دولار للبرميل.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:17 AM

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام

انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء رغم البيانات الإيجابية المتعلقة بلقاحات "كورونا"، ووسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام، وفي ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وبدأت المملكة المتحدة التطعيم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك" لفيروس "كورونا" أمس الثلاثاء، فيما تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستكشف عن موقفها منه غداً الخميس، كما أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أكدت أنه لم يثر مخاوف متعلقة بالسلامة.

وفي سياق منفصل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي بنحو 910 آلاف برميل يومياً في العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة بأن ينخفض بمقدار 860 ألف برميل يومياً، وفق رويترز.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.3%، إلى 48.71 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 0.2% عند 45.49 دولار للبرميل.

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