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البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي تجاه الخميس

أكدت تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة

دانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي استهدف أحد المراكز التجارية في مدينة خميس مشيط .

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وتستهدف بشكل ممنهج ومتعمد المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت الخارجية البحرينية ببسالة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي تجاه الخميس
سبق

دانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي استهدف أحد المراكز التجارية في مدينة خميس مشيط .

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وتستهدف بشكل ممنهج ومتعمد المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت الخارجية البحرينية ببسالة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
10:53 PM

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي تجاه الخميس

أكدت تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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دانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي استهدف أحد المراكز التجارية في مدينة خميس مشيط .

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وتستهدف بشكل ممنهج ومتعمد المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين.

وأشادت الخارجية البحرينية ببسالة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

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