#بالفيديو.. "العرفج": أتوقع تعويض المنشآت التي تضررت من #كورونا.. واكتشفت أكثر من 50 فائدة للفيروس

قال: إذا كان أبطالنا يحموننا على الحد الجنوبي فلدينا أبطال "الصحة" يحموننا من "كورونا"

توقع عامل المعرفة "أحمد العرفج" إصدار الحكومة قراراً بتعويض جميع التجار المتضررين من أزمة "كورونا"، مؤكداً أننا لسنا في حالة حرب، ولا نعاني نقصاً في المواد الغذائية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية"، مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بدايةً، أوضح "العرفج" أن بذرة المواطن السعودي طيبة، فإذا استغلت قلةٌ ما هذه الأزمة، فيرجى أن تحاسب وحدها، مؤكداً أنه اكتشف أكثر من 50 إيجابية من "كورونا"، منها مدى وعي المجتمع وحرصه على التقيّد بالتعليمات الصحية.

كما أشار عامل المعرفة إلى أنه إذا كان لدينا أبطال يحموننا على الحد الجنوبي، فلدينا أبطال يحموننا على حد "كورونا" هم أبطال الكوادر الصحية، مضيفاً بالقول: "لو كان عندي عقال لرفعته لهم تقديراً واحتراماً".

وفي فقرة "مزاين الكتب"، فقد استعرض "العرفج" كتاب "حياة الشاشة"، مؤكداً أنه كتاب فريد من نوعه، وامتداد للاهتمام بالرقمنة في عصر الرؤية، والإنسان أصبح يقضي ثلث يومه على الأقل أمام شاشة الجوال.