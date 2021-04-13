أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارًا بتكليف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، أمينًا لـ"الطائف".
وعبر "القثامي" عن شكره وتقديره للوزير على تلك الثقة، واعدًا بتكثيف العمل؛ خدمةً للوطن.
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارًا بتكليف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، أمينًا لـ"الطائف".
وعبر "القثامي" عن شكره وتقديره للوزير على تلك الثقة، واعدًا بتكثيف العمل؛ خدمةً للوطن.
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارًا بتكليف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، أمينًا لـ"الطائف".
وعبر "القثامي" عن شكره وتقديره للوزير على تلك الثقة، واعدًا بتكثيف العمل؛ خدمةً للوطن.
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قرارًا بتكليف الدكتور مهندس أحمد بن عزيز القثامي، أمينًا لـ"الطائف".
وعبر "القثامي" عن شكره وتقديره للوزير على تلك الثقة، واعدًا بتكثيف العمل؛ خدمةً للوطن.